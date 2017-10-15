〈台北都會〉纜線下地 明年編兩億預算趕進度

2017-10-15

執行一年半 進度僅三成

〔記者黃建豪／台北報導〕柯市府二○一五年推動「天空計畫」，預告三年內將全市十五公尺寬以上道路，約一千三百餘處的纜線下地，但一年半來，進度僅三成，主要在於各路口纜線尚未地下化，面對進度大落後，交通工程處擬在最後階段一口氣將進度趕上，編列近兩億元的纜線改善工程預算，預計明年要將二七三處路口的號誌纜線完成地下化。

台北市各號誌、燈桿上如「蛛網密布」，市長柯文哲上任後一個月宣布天空計畫，最初稱一年時間就要清空高掛十五公尺寬、在主要道路上方架空的纜線，之後計畫延長為三年。而一三八六處高架纜線中，有十五％因地質環境無法下地，實際要地下化數量為一一七八處，包含交通號誌纜線、路燈纜線、電線等纜線，其中又以交通號誌纜線共六四三處為最大宗，涉及工務局、交工處等單位。

15米寬幹道、237處路口號誌纜線先做

計畫執行一年半來，進度遠落後於預期，交工處坦承，今年僅完成五十多處路口的交通號誌纜線地下化，進度確實較慢，因此明年已編列一．九九億元纜線改善工程預算，其中一．八六億元將用於架空線下地。

交工處副隊長黃朝誠表示，明年將針對十五公尺寬以上的各主要幹道，執行二三七處路口的交通號誌纜線地下化，要地下化的纜線，包括紅綠燈號誌纜線，以及近年新裝設內照式牌面的纜線，整體計畫要加速，中山北路、 承德路等主要幹道都是目標，但具體實施道路尚未確認。

微管溝工法 交通影響小

至於對交通是否造成影響？黃朝誠說，對於地下管線（水管、電線、瓦斯管）本來多的路口，會使用微管溝工法，只會在地面切開頂多二十幾公分的裂縫，不須重作道路銑鋪，對交通影響較小。