〈南部〉強化招商 2億以上投資單一窗口升級

2017-10-14

跨局處協助排除投資障礙

〔記者劉婉君／台南報導〕強化招商，台南市府推出升級版投資單一窗口，列管兩億元以上的投資案，每月由市長召開一次招商會報，邀集跨局處協助企業排除相關投資障礙，參與層級將從科長拉高到各局處一級首長，服務層面也會從以往的工業，擴大至飯店、商場。另外也將擬定產業發展自治條例，提供補助及獎勵，吸引企業到台南投資。

參與層級拉高到一級首長

台南縣市合併迄今，南市共有一千九百件投資案、投資金額超過九千億元，創造約八萬五千個就業機會。代理市長李孟諺表示，過去投資單一窗口以經濟發展局為主，參與者為科長，但廠商進駐面臨的問題包括土地取得、用地變更、申請建照、排放許可等，涉及多個局處，屬於橫向連繫的問題，升級後的單一窗口拉高參與層級，直接監控兩億元以上的投資案，一次到位協助解決。

經發局長殷世熙指出，投資單一窗口成立專業招商團隊，隨時蒐集潛在投資廠商動態積極招商，也提供廠商專人、專責、專案服務，以需求導向使命必達，加速協助解決投資問題。同時也輔導成立廿個工業區廠商協進會，由市長每半年召開一次理事會議，各局處首長列席參與，協助解決投資難題。

擬定自治條例 提供補助與獎勵

市府也正在擬定產業發展自治條例，提供補助與獎勵方案，以吸引廠商投資台南，針對重要投資案提供房屋稅及地價稅、租金、勞工職業訓練費用、技術開發或創新服務研發計畫補助等，每案補助時間最長五年。條例內容將於明年送市議會通過後實施。

李孟諺表示，單一窗口強化全方位服務，讓業者看到市府的重視態度，對投資台南更有信心。市府也與中央合作招商，非市府可以解決的重大投資障礙，將傳達給中央招商中心，一同為廠商排除障礙；縣市合併以來，與中央合作吸引台灣富士電子、UNIQLO、天田機械、台灣日新、意法半導體、美商昆騰、日商JIS等公司投資台南。