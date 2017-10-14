〈台北都會〉不缺停車場 北大特區催生托老托育設施

2017-10-14

三峽違規拖吊保管場遷移

〔記者賴筱桐／新北報導〕位於北大特區的「三峽違規拖吊保管場」因長期堆置事故車輛，影響市容，住戶觀感不佳，市府在今年五月遷移他處，原基地將規劃為停車場，新北市議員洪佳君建議做多目標使用，解決當地公共設施不足問題；交通局長王聲威允諾，一個月內提出評估報告。

三峽拖吊保管場設立於民國八十三年，當時北大特區一片荒煙蔓草，但隨新建案落腳，拖吊場周邊成為人口密集住宅區，居民從住家往外望，拖吊場內堆置大批涉案贓車，甚至是沾有血跡的事故車輛，與高樓林立景象格格不入，居民譏為「北大之瘤」。

洪佳君表示，居民爭取遷移拖吊場後，這塊在北大特區精華地段的公有地目前閒置，最近接獲大批民眾陳情，指周邊僅有一家公共托育中心與托老中心都爆滿，因應北大特區人口不斷成長，希望增設公托或托老設施，滿足當地需求。

洪佳君建議，交通局規劃原拖吊場闢建停車場，但附近另有三塊停車場用地，全數低度利用太可惜，建議多目標使用，一舉多得。

遠雄紫京城社區管理委員會主任委員呂清池說，北大特區平均每戶擁有一至一．五個車位，當地最不缺的就是停車場，以他居住的社區為例，五百七十三戶有一半以上為長者，其他多為卅至四十歲年齡層，托育和托老需求強烈。

交通局：一個月內提報告

交通局長王聲威回應，原拖吊場的土地使用分區為停車場用地，佔地五千餘平方公尺，近日將與「停二」停車場用地合併招標，委外經營停車場，總面積約六千兩百平方公尺；至於是否做多目標使用，將召集相關局處開會討論，確認需求與用地，一個月內提出評估報告。