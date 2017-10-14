〈北部〉台觀校產全信託 教部緊盯轉型

2017-10-14

〔記者王峻祺／花蓮報導〕台灣觀光學院（簡稱台觀）昨天證實，董事會五日決議，將占地十四公頃校地及位於花蓮市區的形象館等校產公益信託，教育部長潘文忠接受立法委員蕭美琴質詢時表示，台觀具備發展特色學校潛力，除校產信託外，有關學校未來轉型，教育部也將密切關注。

逾千學生選擇留校就讀

台觀因今年度招生不如預期，學校董事會決定日間部大一新生只保留「廚藝系」，其餘五個四技科系新生、進修部新生都要輔導轉學，引發外界譁然；教育部協助轉介後，新、舊生總計轉出廿九人，目前全校仍有逾一千名學生選擇願意留在原校就讀，讓校方信心大增。

代理校長劉家榛說，董事會五日召開會議，決議連同台灣運動彩券公司贊助學校的款項及所有校產，全數交付信託，目前所談內容將報教育部核准，盼能儘快展開後續法定程序，並屬意委託台灣銀行，保障師生權益及學校的未來發展。

立委蕭美琴也針對台灣觀光學院轉型一事，十二日在立法院質詢教育部長潘文忠，強調「私校退場及轉型條例」正在修正期間，但在私校退場的相關規範尚未公告施行前，教育部應基於維護學校師生權益的立場審慎把關。

她說，因少子化問題，許多私校近年紛紛走向轉型，也因此傳出部分私校遭有心財團覬覦，前期以數億投資方案取得入主董事會資格，並於董事會改選後，縮減資金企圖以小吃大。

蕭美琴說，有心財團若僅投入數千萬資金就能擁有龐大校產的使用權，進而取得學校經營權，無疑是將學校校產淪落於私校禿鷹之手，花蓮產業界與師生對此都非常擔憂；目前台觀已有許多學生願意留下就讀，權益暫時獲得保障，但最大問題仍在校產。

潘文忠說，私校退場條例中，明確規範受輔導轉型學校必須將校產進行信託，而在條例未公告前，教育部也積極協調關切，目前台觀董事會也已同意將校產進行信託，至於有關學校未來轉型，教育部將會密切關注，給予最大協助。