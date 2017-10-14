〈中部〉分隔島損房價？向陽路填平暫停擺

2017-10-14

〔記者李忠憲／台中報導〕地主怕影響房價，竟讓地下道工程停擺？豐原向陽路地下道填平工程目前進入第二階段施工，該處一名地主怕中央分隔島恐影響未來蓋房房價，頻找民代陳情要求拆除。鐵路改建工程局因此暫時停工，完工日恐遙遙無期。

地主找民代盼拆除

台中鐵路高架化後，第一個填平的豐原向陽路地下道，因鐵工局設置中央分隔島，引起支持與反對兩方論戰，第一階段九月初完工通車，接著進行拆除舊護欄及設置排水系統的第二階段工程，為期約二個月。近日卻傳出鐵工局已暫停施工，並委託設計公司重新設計規劃取消中央分隔島。

據了解，向陽路地下道路段一名地主，因向陽路與博愛街四十三巷口附近土地打算蓋房子，擔心房價受中央分隔島影響，先找在地立委陳情，但因道路高低落差大，須做中央分隔島解決而作罷。

該地主轉而找上另名立委會勘，得知居民認為分隔島高度過高，有修改必要，要求鐵工局改善，並評估居民希望拆除的可行性。鐵工局因此暫時停工，並找設計公司規劃移除中央分隔島。

鐵工局請里長協調

鐵工局中工處官員證實確有此事，但對方坦言，中央分隔島拆除，就得冒著高低差導致低側住家下大雨時淹水的風險；若將較低側填土墊高，低側住家門口將被馬路堵住。設計好之後，將找兩側住戶召開說明會，若全數同意並簽下連署書、市府交通局也同意，就可變更設計。

當地里長吳令儀則說，分隔島變更設計，路燈就得放到住家門口，住戶也要冒著淹水及門口堵住的風險，大多數都不會同意，或許降低分隔島高度是折衷辦法。許多商家都期盼趕快通車，如此感覺完工日遙遙無期，生意將受影響。

有三百多戶的新宿社區主委林年勝也說，分隔島有其安全考量，只盼望能盡早完工通車，讓他們安全出入。

鐵工局中工處稍後補充表示，將請當地里長協調，本月底前若住戶沒共識，第二階段工程將繼續施作。