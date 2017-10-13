〈南部〉修繕大灣國小場地 楊合貞不用捐獎金了

2017-10-13

教育局與體育署 斥資1600萬改善

〔記者劉婉君／台南報導〕培育下一個楊合貞，台灣集中保管結算所將長期捐贈每年五十萬元給永康大灣國小溜冰隊。楊合貞原本打算捐出世大運奪牌的獎金，修繕母校的場地，教育局與體育署已確定斥資一千六百萬元改善，不讓楊合貞出錢，並計畫在大灣重劃區規劃一座標準場地。

台灣集中保管結算所 將長期捐助

台北世界大學運動會，滑輪溜冰選手楊合貞包辦五金一銅，讓許多民眾認識滑輪溜冰，而學弟妹也在總統盃全國溜冰錦標賽中囊括六金一銀的好成績。台灣集中保管結算所在市議員林宜瑾居中牽線下，決定長期捐助大灣國小溜冰隊，昨天在代理市長李孟諺、楊合貞、教練吳炯助等人見證下，由董事長林修銘代表將第一年五十萬元的象徵性支票交給大灣國小校長朱國聖。

楊合貞與吳炯助多次反映的場地問題，李孟諺指出，市府與體育署將投入一千六百萬元左右，進行大灣國小操場ＰＵ跑道、滑輪溜冰場地、球場等進行全面改善，預計明年動工。

大灣重劃區 規劃一座標準場地

針對吳炯助希望將大灣國小操場改為標準場地，一方面有助於結合學校特色課程，一方面也可省下照明及管理費用。教育局長陳修平表示，為了讓所有學生都能使用，兼顧舉辦運動會、避難等功能，大灣國小操場目前規劃仍是以一般操場使用進行修繕，標準場地則會另找地點設置。國平路溜冰場已爭取六百多萬元預算將展開整修，碟型的標準場地則規劃在大灣重劃區的公園用地，將遴選建築師設計後，估算所需經費，再向體育署爭取支持。

林修銘表示，楊合貞要把國光獎金捐給母校的消息讓他非常感動，台灣集中保管結算所一年約有六、七千萬元預算投入公益，捐贈大灣國小計畫初步至少為期六年，未來希望可以持續下去。