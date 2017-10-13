〈南部〉修女愛物織網 擋割草機飛石

2017-10-13

〔記者王秀亭／關山報導〕台東縣關山聖十字架療養院外籍修女愛物惜福，八十二歲瑞士籍修女饒培德為避免除草時，運轉的割草機鐵片揚起草堆裡的小石子或異物，損傷建物或打破玻璃，利用廢棄的大洗衣袋，編織出近一層樓高的圍網，除草工人笑說，這是割草機的「天羅地網」。

林務局關山工作站每個月主動派員到關山聖十字架療養院協助除草，工作站主任莊瓊昌表示，療養院幾十年來由多位外籍修女與國內的護理人員、照服員，照顧四十名重度、極重度身心障礙病患及老人，是台東醫療奉獻獎密度最高的機構，由於修女們愛物惜福，現有建物仍維持四十多年前的樣貌，廣大的院區綠美化僅賴饒培德修女及一名女員工，維持的相當辛苦，因而列為工作站的社區服務熱點。

莊瓊昌說，在工作調配許可下，分攤修女的工作，每月除草一次，饒培德修女一早就抬出快一層樓高的圍網，乍看以為是抗議才會看到的「攔鞋網」，想不到除草工走到哪裡，修女就把圍網抬到哪裡，即使抬得汗流浹背也堅持要做。

饒培德修女解釋，以前除草時，曾噴起小石子打破玻璃，曬在戶外的衣物也會被噴起的雜草或石塊打到，因而利用肥料袋DIY圍網，省錢又耐用，擋住小石子、異物及碎草，住民的衣物、被單不變髒，掃碎草更省時，好處多多。