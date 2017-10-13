〈中部〉北港路區段徵收案 嘉市府擬修正重提

2017-10-13

朝結合高鐵接駁公車路線規劃

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市府提送內政部都市計畫委員會審議「嘉義市北港路兩側土地區段徵收案」，前年被內政部都委會以「缺乏開發公益性、不符實際需求」等理由退回，由於北港路有近高鐵嘉義站地利之便，且為嘉義縣、市民往返交通要道等條件，市府規劃結合增加高鐵接駁車站點等大眾運輸計畫，調修本案內容，再提送爭取內政部都委會認同。

嘉市府都市發展處副處長陳永軒表示，苗栗縣大埔發生「張藥房案」後，中央修訂土地徵收條例，要求都市開發須具公益性、必要性，北港路區段徵收案的公共設施規劃僅有公園、綠地，難說服都計委員，因此將朝結合BRT（高鐵接駁公車）路線、增加BRT站點，提高嘉市大眾運輸使用率等方向修正。

調查千餘地主意願 23日開說明會

陳永軒說，本案將變更農地為住宅區、商業區等土地使用，為尊重希望保留農地的地主意願，已對千餘名土地所有權人進行意願調查，本週陸續回收問卷，二十三日下午兩點半在市府召開說明會公布調查結果，並邀請專家、學者與會提供意見。

北港路區段徵收範圍為高鐵大道以北、中央排水以南、世賢路以西到污水處理廠間，面積約二○九公頃，現有九成以上為農地，變更計畫有住宅區、商業區、工業區和學校、公園等機關及公共設施用地等。

議員關心 促市府修正計畫尋求突破

嘉市議會由議員張秀華、鄭光宏召集成立北港路區段徵收進度專案小組，與市府多次開會關心進度，此案從民國九十四年展開可行性評估、規劃至今，已經拖太久，在被內政部打槍後，專案小組仍不死心，促請涂市府修正計畫，尋求突破。