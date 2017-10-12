〈中部〉石虎花車15日返鄉 市政大樓前展出

2017-10-12

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今年的國慶花車遊行台中市推出石虎花車，石虎的萌樣在眾花車中相當吸睛，市長林佳龍十一日受訪時表示，石虎花車在台北市展至十月十五日後，將移回台中市在市政大樓府前廣場展示。此外，目前網路正票選最有人氣的國慶花車，林佳龍也請市民一起上網為石虎花車按讚。

「二○一七台灣五金展」在烏日台中國際展覽館展出，市長林佳龍帶著花博吉祥物「虎爸」參加五金展，向國內外廠商行銷花博，並介紹虎爸。他表示，虎爸是農夫，園藝所需很多工具是手工具與五金製品，由虎爸行銷台灣五金展是最好的代言人。