〈北部〉國慶寶寶風潮不再 預約剖腹產不多

2017-10-11

〔記者李容萍、陳昀／桃園報導〕受到少子化影響加上年輕一代不再偏好特定節日，國慶寶寶風潮不若以往，桃園各醫院已少見預先排定剖腹產的情況，但寶寶正巧在國慶日當天來報到，還是讓爸媽們驚喜連連，產房在這一天也格外有氣氛，其中最特別的是，中壢區宏其婦幼醫院昨天有十三名國慶寶寶誕生，剖腹產一名、自然產十二名，還比醫院平常日的寶寶來得多。

去年國慶寶寶掛零的敏盛綜合醫院，昨天誕生四名國慶寶寶，為北桃園各醫院中最多，林口長庚醫院有二名國慶寶寶，衛福部桃園醫院、聖保祿醫院各有一名，根據各醫院表示，這些寶寶都是自然產，或因故必須要剖腹產，都沒有預先排定日期。

在聖保祿醫院生下男寶寶的林太太說，這是她的第一胎，十月八日就開始催生，直到昨天凌晨寶寶才生出來，過程等得很辛苦，但沒料到會在國慶日這天迎來寶寶，因為不是刻意安排，反而覺得很驚喜。

有十三名國慶寶寶誕生的宏其婦幼醫院，院長張紅淇表示，創院廿四年迄今已誕生約六萬名嬰兒，近幾年隨著社會結構改變，出生率逐年下降且年輕一代不再偏好特定節日，國慶寶寶的數量有逐年減少的趨勢，醫院去年有八名國慶寶寶，今年則有十三名，相較醫院平時每天八到十名寶寶誕生，多了約三到五成，實在非常特別。