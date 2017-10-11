〈中部〉台中煙流衛星照誤判 鄭明典道歉

2017-10-11

市府：盼公開發言更謹慎

〔記者張軒哲、蘇孟娟／台中報導〕中央氣象局科技中心主任鄭明典九日於臉書貼出一張陸地出現直上雲霄「煙流」的衛星影像，甚至好奇「到底是甚麼東西可以燒到讓衛星看出完整的煙流」；訊息昨快速在各群組流傳，因地點被網友疑為台中市后里區，市府緊急清查整日卻查無所獲。不料昨日下午，鄭明典再度PO文指「誤判」並表達歉意；虛驚一場且已被罵一整日的台中市政府無奈之餘發表聲明，相信無心，但盼以後公開發言更謹慎，以免造成人民恐慌。

鄭明典九日於臉書發文「煙從哪裡來」，並附上「NASA/EOSDIS」的衛星影像照，照片顯示，陸地中間出現一縷直上雲霄的「煙流」，鄭明典特地畫箭頭標示，並寫明「箭頭所指的煙流明顯來自地面單點燃燒的釋放源，到底是甚麼東西可以燒到讓衛星看出完整的煙流」。

不少網友看到影像比對地圖，有人直指標示地點疑為台中后里區，住在台中的網友更是罵聲連連，環保局根據鄭明典PO文所指時間八日上午十點左右的影像，著手朝大型火災、工廠排放及大型露天燃燒等方向追查，先是釐清當日台中無大型火災通報案件。

至於后里區自動連續監測（CEMS）固定污染源數據也無異常或超出排放標準，其中，后里焚化廠僅一號爐運作中，二號爐自三日晚上八點起停爐進行歲修作業，預計十七日晚上十二點才完成。

環保局昨花了一整天清查「元凶」，卻均「查無問題」，不料，昨日下午四點，劇情急轉，鄭明典再於臉書PO文，直言「這是一次誤判」、「經同事查證連續雲圖，確認此影像只是巧合，疑似煙流影像應是消散中很高空的卷雲」，表示「很抱歉造成困擾」。

臉書后里幫管理員林綉卿表示，雖結局急轉，但她強調，后里污染依舊在，盼各企業做好污染防制，別讓后里人連吸口好空氣都那麼困難。

后里在地議員陳本添也說，希望相關人員在臉書貼文時，能注意真實性，也希望環保局努力改善后里的空氣污染問題。