〈南部〉林園紅樹林保育區 台灣欒樹大爆花

2017-10-10

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高屏溪畔紅樹林保育區台灣欒樹盛開，猶如黃金雨噴發，今年由於颱風少，有史以來第一次幾乎株株盛開，有些已經結成串串艷紅果實，五色欒華風貌令人驚艷，連帶構築出的赤星椿象微棲地，成了保育人士觀察重點。

保育學會研判颱風少有關

林園紅樹林保育區十餘年來由第七河川局（簡稱七河局）、林園區紅樹林保育學會陸續種植許多台灣欒樹，往年開花時大多稀稀落落，今年卻大爆發，株株開花，在溪畔串起美麗花鍊。

台灣欒樹為台灣特有樹種，名列世界十大名木之一，一年四季都在變裝，又名五色欒華。中芸國小老師陳俊強指出，台灣欒樹春天發新芽時呈淺綠色，盛夏轉為深綠色，入秋進入花季開出黃花，授粉後整朵凋謝有如黃金雨（又名台灣金雨樹），結成的果實為艷紅色，果皮剝落後變成咖啡色，連著附著其上的兩顆種子（眼睛），形似貓頭鷹。

林園區紅樹林保育學會理事長蘇文華表示，紅樹林區台灣欒樹曾兩度盛開，但是今年幾乎每株都開花，且花果更多、更壯觀，原因與今年颱風少、花朵沒被風吹落有關。

盛開的台灣欒樹吸引赤星椿象覓食、繁殖，進而形成微棲地，有人擔心過多赤星椿象會把整株欒樹吃掉，陳俊強則認為不需擔心，因為赤星椿象主要是吃果實，且台灣欒樹會釋放出透明凝膠，除了自我療癒傷口，也是遇到蟲咬時的保護措施。

七河局在高屏溪畔從林園至大寮段沿線堤防上種植台灣欒樹，綿延五、六公里，但樹齡較為年輕，有些路段也出現集體盛開美景，來年盛況可期。