〈北部〉桃園花彩節28日開跑 部分場區已盛開

2017-10-10

〔記者李容萍／桃園報導〕「桃園花彩節」將於廿八日登場至十一月廿六日，市府農業局今年推出楊梅、中壢、蘆竹、大溪四大主場區，還有圓光寺、龍潭、平鎮三個副場區，配合活動辦理的小旅行已陸續開賣。今年因雨水少，中壢場區的紅色向日葵、波斯菊等景觀綠肥已然盛開，楊梅、蘆竹場區也可探見花蹤，吸引民眾迫不及待搶先進場拍照，並在社群網頁分享即時花況。

裝置藝術 20日起進駐

市府農業局農務科長胡淑芬表示，今年八、九月的雨量較少，花彩節部分展區因植物本身因應逆境的生理反應而提早開花，但屬少數，展區的大部分花草還是得到月底才會陸續盛開。花彩節委託桃園在地藝術家與社區或學校結合創作的多項裝置藝術品，廿日之後將陸續進駐佈場。

胡淑芬說，農業局今年採購了二萬多公斤綠肥種子，包含大波斯菊、黃波斯、百日草、向日葵、小油菊、萬壽菊等，農民申請種植景觀綠肥面積超過一千八百公頃，估計於本月底、十一月初活動登場時，各場區的花草都將進入盛開期。

八、九月間的雨量少，包括楊梅三湖里里長鄧敦仁、中壢芝芭里里長黃連應等人，從八月初就開始帶領社區志工頂著大太陽，在花彩節展區的休耕農地上接力整地、除草，並用機器及人工播種種植綠肥，因為雨水少，還得從白天到天黑不時巡田澆灌，辛苦種植的景觀綠肥目前多含苞待放，少部分已經冒出繽紛花朵，再不久就可盛開。

蘆竹區公所農經課長邱垂通也說，花彩節蘆竹場區種植十五公頃景觀綠肥，然而包括新興、中福里，坑子、外社里共種植了五百公頃花田，再過二至三星期暢遊蘆竹區農田，放眼都將是滿滿的美麗花田。