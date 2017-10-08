〈中部〉敬老金兩樣情 阿里山加碼竹崎取消

2017-10-08

嘉縣部分公所依財政狀況調整

〔記者曾迺強、丁偉杰／嘉義報導〕重陽節將屆，嘉義縣政府今年敬老禮金維持與去年一樣的水準不變，部分公所則依財政狀況作調整，其中以阿里山鄉公所每人從六百元加碼至八百元最大方，竹崎鄉公所取消每人一千五百元禮金，把經費挹注到鄉內長照、公共設施等，引起部分鄉民反彈，縣議員何子凡認為，把這筆錢用來打造老人福利系統，更具意義。

縣、市維持與去年一樣金額

嘉縣社會局副局長張翠瑤表示，縣府今年發給六十五歲以上長者每人三千元、九十歲以上每人六千元，百歲人瑞每人九千元，共九萬四千二百九十五名長者受惠，總金額三億元，將自廿三日起發放。

嘉市府社會處長張元厚表示，市府今年維持與去年一樣，發給六十五歲至七十九歲長者每人三千元敬老金、八十歲至八十九歲長者每人六千元、九十歲至九十九歲長者每人九千元、百歲人瑞每人一萬二千元，共三萬八千餘人受惠，總金額不超過一億五千萬元，自十三日起發放。

竹崎不發一千五百元 經費挹注長照

竹崎鄉代理鄉長郭良江說，公所歷年發放的敬老禮金，六十五歲以上長者每人從八百元陸續加碼至一千五百元，雖是縣內加碼最多的鄉鎮，但以去年為例，支出九百八十餘萬元，鄉庫十分拮据，再不節流，二年後有破產之虞，「乾脆做壞人」，決定今年取消發放，國慶雙十連假後，會在各村辦說明會。

「要讓老人天天高興，而不是只有高興一天。」郭良江指出，將把敬老金經費項目用來優先增設社區共餐據點、補助竹崎衛生所做長者免費健檢、在圖書館開辦樂齡學習課程等，鼓勵銀髮族走出來互相關心。竹崎鄉代會主席陳宏吉說，代表會支持公所作法，但也建議以逐年遞減金額的方式執行。

阿里山鄉從六百調為八百元

嘉縣大多數鄉鎮市公所今年未編列預算發放敬老禮金，有的以禮品代替，溪口鄉近三年來每年都發放六十五歲以上長者每人三百元，阿里山鄉有「曾文水庫水源保育回饋金」挹注，今年敬老禮金加碼二百元，調為八百元；百歲人瑞部分，東石鄉、太保市公所分別發放一萬元及六千元。