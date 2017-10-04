〈北部〉復興90處露營場 全無水保計畫

2017-10-04

〔記者謝武雄／桃園報導〕露營活動正夯，市府觀光旅遊局將製作「桃園市露營地圖」，提供民眾露營參考，但全市的一一○處露營場地，復興區就占了九十處，全位在山坡地，至今卻沒有一處提出水土保持計畫，觀旅局昨在市議會工作報告時，多名議員要求加強露營地管理；觀旅局長楊勝評則表示，第一階段將檢視一一○處露營地是否安全，並公布安全場所名單，第二階段為輔導業者取得執照。

全市110場 市府全面安全體檢

楊勝評指出，觀旅局於七月初委外進行露營區調查，初步調查全市有一一○處露營場地，復興區就占了九十處，後續會調查露營區是否位於危險區域，對於非危險區域者，會透過官網揭露，讓遊客了解各露營地的基礎設施及安全性，同時會公開各露營地投保情形、退費機制、飲用水來源及消防安全設備等資訊。

楊勝評表示，觀旅局正邀集水務、農業等單位擬定「露營區基本安全原則」，將規定特定水土保持區、活動斷層兩側範圍、地質敏感區、土石流潛勢區、山坡地超限利用、河川區等都屬於危險區域。

楊勝評說，以休閒農場而言，農業局為主管單位受理業者申請，而若牽涉到山坡地開發，可會同水務局一併審查水土保持計畫。

觀旅局將訂管理辦法 輔導業者

他說，目前露營區仍妾身不明、沒有主管單位，業者不知向誰申請，才造成露營場地全未提出水保計畫，為此，觀旅局會訂定管理辦法，明訂觀旅局為露營區的主管單位，才能輔導業者提出水保申請；另外，露營場地安全名單預計十一月於觀旅局官網公告，屆時管理辦法也會出爐，可輔導業者取得合法執照。

水務局坡地管理科長王士綜表示，山坡地有一定水文水路，任意開發破壞水路，大雨來臨時就有崩塌危險，因此山坡地開發須由業者提出水保計畫，確保排水路不被破壞。

市議員楊朝偉、蘇志強說，復興區山區到處都有露營區，有業者甚至在山坡地架設木棧道，提供民眾露營，市府應該要全面體檢露營區的安全問題。