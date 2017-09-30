〈北部〉接手捕蜂捉蛇 苗栗農業處擬外包

2017-09-30

現今找不到相關業務廠商

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府配合中央，將「捕蜂捉蛇」業務回歸農政單位，縣府農業處於明年度預算，也已編列八百萬元業務費用，但農業處人力不足，勢必採契約外包，現今也沒有相關業務廠商，且外包制未必能像各消防員就近出勤，到達時「搞不好蛇都跑了」，恐引發民怨，讓苗縣府農業處相當傷腦筋。

捕蜂捉蛇業務，過去長期都委由各縣市政府消防局以「為民服務」協助處理，但這項業務並非消防專業，消防隊員在勤務中，發生蛇咬蜂螫的意外，屢見不鮮。

且根據消防署統計，各縣市政府消防局捕蜂捉蛇業務的數量，是僅次於救護之外，第二多的勤務，苗栗縣政府消防局表示，縣內十八個消防分隊，執行捕蜂捉蛇勤務，每年達三、四千件。

原是協助處理「為民服務」，卻成消防弟兄重責，也引起反彈，消防員工作權益促進會頻頻呼籲中央重視，行政院於今年拍板，明年捕蜂捉蛇業務回歸農政單位，苗栗縣府也配合中央指示，農業處已編列相關預算。

農業處副處長陳樹義說，農業處人力有限，業務也繁雜，編制專門人員不可行，勢必採契約外包。

未必就近出勤 擔憂蛇都跑了

陳樹義說，但現今也無相關業務廠商，即使外包後，廠商有無能力，像現今消防分隊區域駐點，就近出勤，否則到達時「搞不好蛇都跑了！」

另，陳樹義說，農委會針對此項業務，雖有補助地方政府經費，但僅有五成，且僅補助三年；像苗縣府財政不佳，已編列的明年度八百萬元，已設法調整其他業務支出，三年後，得全自籌，也讓人傷透腦筋。農業處與消防局仍將持續商討未來可行執行模式。