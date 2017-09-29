〈北部〉圓妻夢夫創業 湖口玫瑰花園浪漫開放

2017-09-29

〔記者廖雪茹／湖口報導〕原本從事機械設計的張燦堂，因為愛妻的一句話，在年過半百後毅然返鄉轉行務農栽種玫瑰花，意外開啟了人生第二志業，他選在浪漫秋季開放免費賞花，樂於分享種花心得。

位在新竹縣湖口鄉中美東路、湖口老街附近的「花香樹影」玫瑰花園，近日開放參觀，多達三萬盆、約三百個不同品種，色彩繽紛的壯觀花景，不僅吸引愛花人士，攝影愛好者也爭相捕捉嬌媚花容。

現年五十七歲的張燦堂出生湖口，原本從事機械設計，轉型成為花農，源起於擔任美髮設計師的愛妻黃鳳莉，某天提及「真希望哪天能夠悠閒地坐在玫瑰花園前賞花、喝咖啡！」沒想到這句話他聽進心坎裡。

張燦堂帶著愛妻到彰化田尾挑選了四、五盆她鍾愛的玫瑰花，一○三年更決定提早退休，批發玫瑰花盆栽到觀光景點兜售；沒想到因為生意超好，花苗業者不准他挑花並要求提高價格，他索性買苗回湖口老家自己種。

張燦堂說，湖口台地取水不易，一開始，他陸續買回一萬六千株玫瑰花苗試種，結果都因北部氣候和地理條件和中南部大不同，幾乎全部死光，僅存五十株。後來他改用在地的土壤，逐步累積經驗，才起死回生，迄今已投入逾千萬元。

張燦堂有個夢，希望能將玫瑰花田打造出「南田尾，北湖口」的知名度，也獲得湖口鄉長林志華的肯定與支持。