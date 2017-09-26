〈南部〉南市271所國中小 年底前推電子連絡簿

2017-09-26

下載APP 親師即時溝通

〔記者劉婉君／台南報導〕想知道子女學校的資訊，孩子卻常忘了給通知單，或是找學校網頁太麻煩？台南市政府教育局與韓商簽署合作備忘錄，讓家長透過免費的電子連絡簿Iamschool APP，就能經由推播通知功能，即時掌握孩子的營養午餐菜單、學校活動、班級訊息等相關資訊，也是最即時的親師溝通平台，計畫年底前全市兩百七十一所國中小學全面使用。

教育局資訊中心主任高誌健表示，Iamschool提供家長、老師、教育局三個面向服務，家長透過手機免費下載APP，就能訂閱子女學校或教育局、其他學校的訊息，推播功能將會提供學校行事曆、活動訊息等；老師則可利用APP做為班級連絡簿，傳遞班級的訊息，增加家長與老師溝通的管道；而以往教育局在宣傳政策或官方活動時，往往是透過公文或轉貼學校網站，未來也可以經由電子連絡簿，更有效率傳遞訊息。

傳統連絡簿仍留存並行

電子連絡簿全面實施後，傳統的紙本連絡簿是否會取消？高誌健說，兩者將並行，電子連絡簿符合時代趨勢，決定推動前也曾了解家長的意見，但不會取代傳統連絡簿，以兼顧沒有使用智慧型手機或電腦的家長或隔代教養的家庭需求。

高誌健說，目前南市已有一百八十一校登錄Iamschool，有些學校目前已經自行下載使用了，簽署合作備忘除了推動各校全面使用，另一個意義是未來將透過大數據分析，了解老師、家長關心的議題後，做為擬定政策的參考。另外，學生使用教育局的認證註冊，也可以和老師互動。

教育局副局長陳献明代表南市和韓商艾康朋公司簽署Iamschool合作備忘錄後，將藉由網頁連動技術，把學校網站的公告自動轉化為方便在手機觀看的形式，拉近親師間的距離，也減少紙本發送，提升學校行政效率。

Iamschool簽約代表台灣區經理陳品星表示，過去各國中小習慣以傳統連絡簿及各樣的調查問卷與通知單，作為親師溝通的媒介，但以孩子為訊息傳遞中介，不僅有時間與地點的限制，訊息更常遺漏，Iamschool由台灣大學與韓國科學技術學院共同開發，希望由科技改變教育環境，讓資源分配更有效率。