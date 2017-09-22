〈南部〉PM2.5污染 南市改善幅度達28％

2017-09-22

〔記者蔡文居／台南報導〕空污問題近年來愈來愈受到關注，九月也進入中南部秋冬的空污期。台南市代理市長李孟諺表示，南市目前懸浮微粒（PM2.5）的年平均值已從九十九年36.9μg/m3，至一○五年已改善至26.4μg/m3，改善幅度達二十八％。

他表示，還有繼續努力改善的空間，希望市府、中央單位及民間團體、公司行號大家一起努力改善空氣品質，這樣台南的移居／宜居城市就可以完美一百分。

環保局昨天在成大舉辦PM2.5管制策略論壇及頒獎典禮。李孟諺表示，根據環保署及專家的研究，南市的細懸浮微粒約有七成是來自外界的貢獻，但還是會認真地的把南市自身產生的三成污染做好管制與削減。

根據環保署的空氣品質監測，昨天台南的空氣品質並不佳，傍晚時分，台南四個空品測站中，安南站AQI高達一五六，屬不良紅。台南、新營及善化站AQI在一一五至一二八之間，屬於橘色警戒。主要污染源為臭氧及PM2.5。

環保局表示，南市細懸浮微粒有三成是自身產生，但不只是人為污染，也受到地形、氣候影響，每年九月至十月為盛行風向轉變時期，西南季風結束但東北季風尚未來臨，使台灣形成較為穩定及悶熱的天氣型態，容易使污染物累積且不易擴散，導致近日全台空氣品質呈現不良。