〈南部〉「天下太平」鎮不住？ 新園3年折損3鄉代

2017-09-22

正、副主席名 獲「天下太平」美譽

〔記者陳彥廷／屏東報導〕新園鄉代會的正、副主席分別是謝天下、林太平，上任時獲得「天下太平」美譽，但這屆鄉代會至今近三年，卻陸續有三位代表因病過世，引來附近鄉鎮好奇「關注」，鄉代會「風水」之說，近來成為街頭巷尾議論話題。

一○三年底地方選舉，新園鄉出現「天下太平」正、副主席，地方傳為美談，看好新園鄉能政通人和風調雨順，但近三年來卻是連年都有代表身故，鄉民議論紛紛，懷疑鄉代會「風水不好」。

過世的新園鄉鄉代分別為第四選區吳姓代表、第一選區李姓代表及第三選區楊姓代表，因減少席次未達補選條件，鄉代席次從十一席減到八席，有鄉民質疑，從前新園鄉代會就不太平靜，曾有走私毒品被抓，也有數人因癌症過世，這一屆又是「一年走掉一位」，「風水不佳」傳言甚囂塵上。

副主席斥風水之說子虛烏有

副主席林太平直斥這種說法根本「空穴來風」，他說，三位過世鄉代都是病逝而非意外身故，硬要牽扯風水不好實為「子虛烏有」，倒不如解釋為服務民眾使命沉重而鞠躬盡瘁。另一名鄉代表說，三人早就有輕重不同病症，參選時雖挺住，選後卻不敵病魔。

新園鄉公所和鄉代會位於同一棟建築，公所官員表示，所內水電皆順暢使用，雖曾有鄉長希望遷移公所，但都不敵龐大民意而留在現址，所內員工也從未表達過有任何異狀，風水之說實為「無稽之談」。