〈北部〉歐風城堡酒店煞風景 瑞穗人看法兩極

2017-09-22

瑞穗最高樓 花縣府：該區未限高

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮又有童話般的新景點，瑞穗鄉溫泉路旁「瑞穗春天酒店」趕工中，高大的歐洲城堡式建築拔地而起，成為瑞穗最高大樓，搭配九月起台灣欒樹夾道盛開，有人認為「景致超夢幻」，但也有人批「與在地景觀格格不入」！

花蓮縣府建設處表示，目前瑞穗溫泉區屬於非都市計畫土地，因無航道經過，並無特殊的限高規定，建築物高度是依照建蔽率、容積率的規定來決定。至於酒店建物高度有無超高，待業者申請使用執照時，縣府將現勘進行確認，符合原建築圖才核發使用執照。

景觀遭破壞 鄉民怨擋住海岸山脈

夢幻的城堡尖頂，搭配盛開的金黃色台灣欒樹，連日來吸引許多遊客拍照，照片被貼在臉書上引起網友讚嘆「好像歐洲」！但美麗城堡也引發居民兩極反應。瑞穗鄉民黃家榮說，酒店城堡建築太高了，改變了瑞穗鄉的天際線及自然景觀，相當突兀，原本從溫泉路往東可以看見海岸山脈山景，現在被城堡擋住、形同「被消失」。

溫泉部落青年林高捷說，城堡式的酒店建築量體龐大，視覺上有壓迫感，與原有地景不搭！他也質疑，酒店業者從規劃到開發都沒有尊重過在地部落，財團「愛怎麼蓋就怎麼蓋」，利益財團全拿，居民得到被破壞的自然景觀？

花蓮縣府規劃「瑞穗溫泉特定區」，第一個大型飯店開發案由天成飯店集團斥資四十億元，購買二萬多坪土地興建五星級「瑞穗春天酒店」，共一百九十八個房間，目前趕工中，盼今年底或明年春節前營運。

客層更多元 公所擬闢欒樹景觀道

瑞穗鄉長陳進光說，最近溫泉路的台灣欒樹黃花盛開，搭配春天酒店的城堡建築，令人眼睛一亮，鄉公所也和公路總局合作，溫泉路全段將規劃「台灣欒樹景觀大道」。

瑞穗瑞雄溫泉業者簡德淵認為，他不覺得有衝擊到景觀，反而增加新的景觀亮點。他評估，新酒店不會衝擊到既有的民宿旅館業，春天酒店定價接近萬元等級，五星級酒店可吸引到的客層，是小規模民宿旅館達不到的，客層將更多元化，住宿客也能促進在地消費。