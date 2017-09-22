〈中部〉高北加壓站園區 軍事遺跡缺乏管理

2017-09-22

〔記者張軒哲／台中報導〕高北加壓站觀光園區為美軍越戰時期遺留史蹟，但是去年完工開放後缺乏管理，雜草叢生，無史蹟觀光導覽指示牌。高北加壓站屬於大楊油庫軍事觀光廊帶，沿著高北加壓站往高美濕地為輸油管遺跡，目前已經完成沿線設施調查研究與高北加壓站觀光園區建置；民眾盼市府做好園區管理維護，並將加壓站與輸油管美軍遺跡進行文化資產審議。

清水區在越戰時期為美軍重要中繼補給基地，除了興建機場外，由高美海域沿途設置油料輸送管線到清水山上的大楊一帶，也興建七座儲油設備，作為當時公館機場（今台中國際機場）油料使用，隨著越戰結束，這條軍事設施重要性逐漸瓦解，大楊油庫僅存一座，目前已公告登錄歷史建築，並規劃為清水大楊休憩產業聚落步遊系統，吸引許多民眾觀光旅遊成為打卡熱點。

而地處高北里的高北加壓站僅存加壓站主體建築、加壓設施、保修場、油槽基座、哨兵站及傘兵坑等設施，以全數保留方式打造歷史紀念空間，讓遊客可到此探索過去軍事遺跡，可惜完工後沒人管理，任由雜草叢生，軍事遺跡缺乏妥善保存，加壓設備生鏽嚴重，很少遊客知悉此景點。

市議員楊典忠表示，市府在一○三年進行大楊油庫相關設施調查研究，一○五年進行大楊油庫軍事廊帶建置工程，文化資產與觀光規劃成果豐富，希望市府規劃建置後應請專責單位管理維護，而這條軍事油管遺跡為全台唯一僅存的美軍後勤軍事設施，文化價值相當珍貴，更是清水民眾重要的歷史記憶，請市府文資處積極進行文資審議，為清水增添一條具有軍事特色的觀光旅遊路線。

市府觀光局觀光工程科長葉慶隆說，高北加壓站僅存的相關設施太單薄，會與文資處研議，另外環境髒亂部分會進行改善。