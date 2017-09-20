〈中部〉照顧失智症 投縣有服務據點了

2017-09-20

〔記者佟振國／南投報導〕衛福部今年度核定南投縣四鄉鎮成立「失智社區服務據點」，草屯療養院社區心理衛生大樓的服務據點昨率先揭牌，服務對象為五十歲以上失智民眾，透過多項治療方式盼有效延緩失智病程，也減輕家庭成員的照顧負擔。

失智成為危及老人身心健康的危險殺手，也常令家庭的主要照顧者心力交瘁，政府推動長照2.0，特別加強失智症照護，衛福部今年核定南投縣成立四個「失智社區服務據點」，分別在草屯療養院社區心理衛生大樓、埔里鎮愚人之友基金會、竹山鎮東華醫院及魚池鄉東光村，草療據點昨天揭牌，成為全縣第一個照顧失智症的社區據點。

草療據點服務時段每週一、四、五上午及週二、三下午，免費服務對象不限於六十五歲以上的長輩，也將五十歲以上失智者納入服務，提供多項緩和失智認知及懷舊課程、照顧者訓練、家屬支持團體、家庭關懷訪視、友善社區多元方案及個案管理服務等，協助失智長輩與家庭獲得適切及妥善照護。

草療院長簡以嘉表示，根據去年十月的調查，草屯鎮近十萬人口，領有身心障礙手冊的失智症患者有二二六人，但依據全國平均失智症盛行率計算，推估草屯失智症人口約一千一百餘人，相差了五倍，顯示社區中仍有潛在的失智症人口需要協助，因此希望透過社區宣導、極早期失智症篩檢量表及早發現，轉介至老年特別門診就醫，進一步詳細檢查確定病情，及早治療，才能延緩失智病程。