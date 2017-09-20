〈中部〉（嘉市）午休聊天 特優老師打開蹺課生的心

2017-09-20

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府評選三十五名特殊優良教師，民生國中老師黃雅妮、王麗雅與陳建宏，分別犧牲午休陪學生聊天、關懷學生家庭，甚至假日清晨四點起床後帶學生北上參賽，深獲學生信任跟尊重，今年齊入選，將於二十五日在市府舉行的教師節表揚大會接受表揚。

嘉市民生國中 3位特優教師

「孩子都希望有人聽他說話。」黃雅妮說，遇到不愛念書、會蹺課的學生，就利用午休時間與學生「談心」、了解家庭狀況，學生情緒找到出口，學習跟生活上變得更專注；她曾教過一名學生，國小五年級得知父母離婚後，出現腸躁症狀，每節下課都強迫上廁所，起初學生不願意講原因，她突破學生心防，幫助學生減輕腸躁症狀。

陳建宏擔任設備組長近二十年，為採購適合教師、學生的圖書，逛遍書局、網路書店，為讓學生參加比賽有好表現，他會先籌辦校內賽，讓學生增加臨場經驗，即便必須常常犧牲假日帶學生到台北市比賽，看到學生認真準備他就不覺得累。

王麗雅擔任導師時，班上一名有亞斯伯格症學生跟同學處不好，上課還會突然暴走、衝出教室，她與這名學生明定上課規範，只要發現他無法專心，就帶到辦公室一對一教學、輔導，經過循循善誘，這名學生與同學融洽相處，升上高職還被稱讚表現良好，讓王麗雅成就感十足。

此外，民族國小教師吳佩倫讓學生從體驗如感恩節等節日、用英語介紹台灣交外國筆友等，協助學生建構全球化、個人化學習及自主學習愛上英文；崇文國小教師謝宗霖運用「靜思語」穩定學生情緒，幫學習落後學生課後輔導，均獲選為今年的特殊優良教師。