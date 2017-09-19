〈北部〉吉安軍舍仁愛新城閒置 公所促活化

2017-09-19

國產署：須有償撥用

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉精華地段的空軍宿舍「仁愛新城」，軍舍於民國九十二年搬遷後閒置至今，吉安鄉公所盼將閒置空間轉為公共使用，透過立委蕭美琴邀請財政部國有財產署長曾國基、行政院東部聯合服務中心現勘。國產署指出，仁愛新城五棟軍舍建築物必須有償撥用，鄉公所若無力承接，仍可代管周邊空地以提供民眾休閒使用。

鄉長：盼暫撥地方使用

吉安鄉長黃馨說，吉安鄉有兩個都市計畫，但規劃時間在民國六十年代，多年來檢討的速度緩慢，無法跟上吉安鄉人口正成長的腳步，都市計劃公共設施用地相當不足，仁愛新城在未拍賣前希望暫撥地方使用；國產署如要拍賣土地，希望保留前面的活動中心及兒童遊憩空間給社區居民休閒活動，甚至將來都市計劃可變更為公園綠地，增加都市公設，提供地方民眾休民活動的去處。

曾國基說，仁愛新城原為國防部軍舍，目前周邊道路、活動中心為吉安鄉代管，惟五棟軍舍建築物因使用年限及眷改基金限制必須有償撥用，鄉公所恐怕無力承接；而未來是否拍賣或做其他用途，則要視國防部有何規劃，都市計畫變更部分，則是由地方縣府主掌。

仁愛新城位在吉安鄉中正路、仁里八街、南埔四街、中正路一段一五八巷環繞的土地，占地○．八四公頃，區域內有五棟四層樓的公寓建物、共有一百戶，是中華民國婦女聯合會（婦聯會）民國七十年代捐建的第十七期軍方職務官舍，周邊都是吉安鄉人口密集的商業、住宅區。吉安鄉公所曾針對五棟軍舍公寓提出規劃為社會住宅，也曾研議作為地勢低窪的光榮村遷村安置點等活化計畫，可惜地方財政無力負擔，目前僅有住宅周邊空地釋出使用，建物則用鐵皮圍住。