〈南部〉推卑南族語 總統︰讓師具專任資格

2017-09-18

小英指示原民會研擬辦法

〔記者張存薇／台東報導〕總統蔡英文昨天下午訪問台東卑南族普悠瑪部落，了解族語學習狀況，對於族人希望政府多協助族語與文化傳承，總統蔡英文表示，將請原民會研擬、讓族語與文化傳承老師能有專任資格、才能無後顧之憂地好好教育孩子。

蔡英文在立委陳瑩、立委劉櫂豪、原民會主委夷將．拔路兒、縣長黃健庭陪同下，參訪普悠瑪部落，台灣史前文化博物館副館長林志興則介紹年齡階層制度、聚會所及卑南族歷史等，蔡英文也與耆老林清美等一起祭拜三百年前引入農耕制度的卑南王比那賴，隨後學母語、了解卑南族母語傳承狀況。

部落盼12年一貫族語教育

部落青年建議，卑南族語被聯合國教科文組織列為高瀕危語言，希望政府協助卑南族花環部落學校永續經營，傳承部落文化與語言，此外，南王國小已轉型為普悠瑪花環實驗小學，但學生畢業後無族語教育的國、高中可銜接，希望政府也能發展十二年一貫的族語教育。

這次世大運原住民選手表現優異，原住民表演者也演出精彩，族人希望政府能更重視並協助原住民體育、音樂、創作等特色教育。

蔡英文表示，政府重視原住民文化與語言傳承，六月也通過《原住民族語言發展法》，就是希望國家資源注入文化傳承部分，也要求原民會研擬讓相關學校共享特殊語言、文化的老師。

蔡英文強調，這些老師不應該是兼任或領鐘點費，而是可以擁有專任資格，讓老師們沒有後顧之憂，能好好教育孩子。而孩子們覺得講母語是很驕傲的事、也是傳承部落的重要責任。