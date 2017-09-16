〈台北都會〉六張犁公宅說明會 爆毆打衝突

2017-09-16

社福團體對景勤里長提告傷害

〔記者黃建豪／台北報導〕信義區六張犁陸保廠A、B基地公共住宅案前晚舉行公宅說明會，在地居民激烈反對，甚至傳出里長打傷社福團體工作人員。社福團體昨在立法院召開記者會，稱已對傷人的景勤里長賴惠貞提告涉傷害罪，並點名民進黨市議員張茂楠、國民黨市議員陳孋輝、秦慧珠、王鴻薇，用惡劣的兩面手法，污名化公宅政策。

景勤里長否認打人 護名譽將反告

賴惠貞昨對此表示，她前晚只是踢電梯門，絕對沒有打人，電梯內有兩位里民和市府官員可以作證，將調監視器畫面來看，到底誰對誰錯，對於名譽遭詆毀，一定會提出反告。

六張犁陸保廠公宅案共計七○九戶，在地民眾憂量體太大衝擊環境，且會造成房價下跌，一再要求改建公園不要公宅。但崔媽媽基金會執行長呂秉怡指出，前晚說明會流會後，賴惠貞搶走市府的里民簽到簿，基金會工作人員見狀追上前，阻止賴搭電梯離開，卻被賴從電梯內推開，因力道較大，造成該名工作人員右胸挫傷，已到台北醫學大學驗傷，決定提告傷害罪。

社福團體點名議員污名化公宅

社會住宅推動聯盟發言人彭揚凱則指控，張茂楠、陳孋輝、秦慧珠、王鴻薇等藍綠議員用惡劣的兩面策略污名化公宅，一方面在市政府推動公宅前，積極主張必須在社區辦理說明會溝通，另一方面卻在說明會現場，率眾砸場讓說明會辦不成，到時候又說市政府沒跟居民溝通，這是什麼心態？

議員反擊打著公益名號亂指控

對此，張茂楠昨至截稿前並未接聽電話。王鴻薇則反擊，社福團體要先搞清楚狀況，不要每次都打著社會公益團體的名號，不分青紅皂白指控。陳孋輝也說，她前天根本不在國內，且議員本來就有權利關心地方議題，何況賴惠貞很有主動性，並不是會被鼓吹、左右的人，會有這種指控，代表社福團體不了解地方。