〈中部〉（嘉義）竹崎車站月台 木板翹起鐵釘凸出

2017-09-16

〔記者曾迺強／竹崎報導〕阿里山森林鐵路竹崎車站站內木造月台一百一十五公尺，月台上木板有廿餘處變形翹起、五根螺絲釘凸出，營運單位台灣鐵路管理局阿里山森林鐵路管理處（簡稱台鐵林鐵處）本月十一日在剪票口張貼公告「近期內重新修繕、暫停開放參觀」，引起遊客議論，認為林鐵營運權至年底後，將回歸農委會林務局，竹崎車站月台修繕恐因兩個單位進行業務交接，導致延宕完工，旅客可能被凸起的木板或螺絲釘絆倒，危及安全。

林務局嘉義林管處副處長李定忠說，台鐵自民國一○二年五月協助林務局營運林鐵，但林鐵建物、設備等仍歸屬林務局，嘉義林管處編列近二百萬元預算修繕，本月底完成細部設計後，即上網發包，十月中旬開工後，明年農曆年前完工，正協調台鐵林鐵處以局部管制方式，開放未損壞月台區，方便遊客進出參觀。

台鐵林鐵處營運組長簡信立表示，接手營運即發現月台有木板翹起情形，已陸續抽換廿五次損毀木條，並非無作為；後天起派員檢修木板不平整處，力拚廿二日前修畢開放月台區，即日起，旅客上下車時，站務員會在月台提醒旅客注意安全。

竹崎車站是林鐵沿線保存最完整的日式檜木建築，每天有往來嘉義、奮起湖站（郵輪式列車開至十字路站）列車停靠。來自苗栗遊客巫禮恩說，月台木板顏色深淺不一，如同貼「狗皮膏藥」，擔心行走時被絆倒，應儘速改善；嘉義大學電機工程學系新生呂上庭說，月台封閉致無法欣賞列車機車頭調頭用的「三角線軌道」，讓遊客敗興而歸。

竹崎鄉民代表會主席陳宏吉說，台鐵林鐵處沒有公告施工期程，月台修繕工程四個月太長，憂心會因兩個單位進行業務移轉而延宕工期，代表會下週將行文督促嘉義林管處加速月台修繕作業。