〈南部〉赤腹鷹過境墾丁破兩萬 有訊號剩兩隻

2017-09-15

預計再安裝五顆發報器

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春半島已經吹起落山風，每年秋季南飛遷徙的赤腹鷹，已經陸續抵達台灣本島，墾管處委託猛禽研究會調查，目前已有超過兩萬隻赤腹鷹通過國境之南，除了期待身上揹有發報器的的墾丁四、七號赤腹鷹再次路過台灣，研究人員預計再安裝五顆赤腹鷹發報器，持續解開猛禽遷徙路線之謎。

墾管處委託猛禽研究會從九月一日開始進行「秋季過境猛禽調查」，受到天候不穩定影響，九日前每天的赤腹鷹過境數量都不到一百隻，九日起連續三天都超過兩千隻，十三日更高達六千八百餘隻鷹群過境，目前已經累積超過兩萬多隻赤腹鷹過境。

墾丁四號、七號已在中國沿海

至於近年展開的赤腹鷹衛星追蹤計畫，七隻個體中僅剩下墾丁四號及今年春季繫放的墾丁七號仍有訊號，目前都已經在中國沿海，近期就有機會看到牠們路過台灣。

墾管處處長劉培東說，今年秋季將增加五顆發報器，達到十二條路線增加學術研究的精確樣本數，目前已經展開架網找尋赤腹鷹的任務。

至於其他訊號消失的發報器赤腹鷹，研究人員研判，因為目前太陽能電池的技術限制，赤腹鷹在繁殖及度冬地的樹林無法充電，重新起飛時電池可能功能受損，但牠們都已達成提供路線的任務。

猛禽達人蔡乙榮指出，目前台灣至日本間的琉球群島區域受泰利颱風影響，預估下週起有機會迎來本季最大規模的赤腹鷹遷徙盛況。