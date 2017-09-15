〈北部〉花蓮文旦柚 週六北上行銷

2017-09-15

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣文旦柚今年量多品質佳，平均甜度達十度以上，前天出爐的花蓮縣文旦評鑑結果，金牌甜度還高達十三．六度，為此花蓮縣有產文旦的鄉鎮公所及農會，本週末開始一直到中秋節前，連續到台北舉辦多達八場的文旦行銷活動，本週六就有縣農會、瑞穗鄉農會、玉里龍鳳甲合作社打頭陣，將在台北、台中舉辦展售會！

花蓮縣府農業處統計，花蓮縣文旦栽培總面積一千零六十五公頃，以瑞穗鄉的八百公頃最多，另包括玉里鎮東豐、鳳林山興、壽豐米棧也都出產文旦柚，花蓮縣文旦栽培面積是全國的四分之一，總產量高達一萬三千三百四十公噸。

產地面積最大的花蓮瑞穗鄉，從節氣「白露」（九月七日）前十天開始採收，目前採收已進入最後尾聲，瑞穗鄉農會理事長羅文騰說，往年平均每公頃產量約八、九萬台斤，今年因開花期碰到下雨，產量下降到七萬台斤左右，減產約二成，但文旦品質仍在農民悉心照顧下，品質比往年好，從今年文旦評鑑成績可見成果，平均甜度都超過十一度，最好的達到十三度，尤其老欉文旦果肉細緻好吃！

為了幫農民儘速銷售完畢，剛採收完碰上的第一個週末假日，瑞穗鄉農會、花蓮縣農會本週六起連續二週末前進台北舉辦行銷活動。瑞穗農會總幹事黃聖皇說，將在台北希望廣場舉辦「鶴岡文旦品牌行銷」，現場除了展售鶴岡文旦，也開放現場訂購，並指導消費者如何挑選、品嚐文旦；縣農會則是本週六先在台北市圓山花博長廊、下週廿三、廿四日也在台北希望廣場同步展出。

而玉里鎮龍鳳甲運銷合作社也是本週十六、十七日在台中市潭子區潭水亭觀音廟，舉辦玉里文旦柚、金針花展售會。

其他場次包括，瑞穗鄉公所預計本月廿三、廿四日在台北建國假日花市、本月廿六日在立法院前廣場；玉溪地區農會本月廿一日在新北蘆洲區農會、本月廿三、廿四日桃園市藝文特區同安親子公園；玉里鎮公所本月廿三、廿四日在台北市北投區公所。