〈台北都會〉危老建築草案 民代批容獎縮水

2017-09-14

〔記者郭安家／台北報導〕中央「都市危險及老舊建築物加速重建條例（簡稱危老條例）」今年五月公告實施，但國民黨市議員戴錫欽發現，北市府迄今未將自治條例送至市議會審查，民眾不僅無法源可進行都市更新，市府研擬中的草案還設諸多限制，其容積獎勵最多為法定廿％，也低於中央版的法定容積四十％，質疑柯文哲只是嘴巴重視都更。

林洲民：都發局要視都計為有物

對此，都發局長林洲民回應，中央公告危老條例後，學界評論該政策「視都市計畫為無物」，但都發局要視都市計畫為有物，因此要花時間研議草案，預計九月中至十二月送至議會。

都發局說明，目前限制基地為五百平方公尺（一五一．二五坪）的住宅區、適用住宅區容積率的其他土地使用分區，且至少臨一條八公尺寬道路、或基地退縮補足道路至八公尺寬。考量有些房屋位於住一、住二等山坡邊，受山坡區高度限制，因此研究放寬建蔽率、改建為矮胖房屋，至於住三、住四區基地則是放寬高度降低建蔽率、蓋瘦高房屋。

中央版

5月已實施 誘因較北市多

但戴錫欽指出，中央危老條例並未限制都更基地最小面積、土地使用分區、鄰接道路，且於三年內提出重建申請，容積獎勵最高可達法定容積四十％，或原建築容積十五％加法定容積十％獎勵；市府版草案則限制五百至一千平方公尺（三○二．五坪）基地容積獎勵為法定容積十五％、一千平方公尺以上基地法定容積廿％。

此外，中央版基地內五年後申請改建，可減免地價稅、房屋稅，但市府版草案將此刪除。

戴錫欽認為，市府提供的都更條件誘因不足，中央版較划得來；更甚者，中央早已預告訂定法令，市府卻未掌握立法進度，導致民眾無法源可申請容積獎勵。他質疑柯說「都更一定要做」只是嘴巴講講，市府行政懈怠，需要究責。

對於容積獎勵縮水，都發局強調，針對不同基地條件，市府應考慮環境容受力，不能造成地方負擔衝擊。另外，市府已從「台北市土地使用分區自治條例」著手，增訂第十條之一草案，盼解決缺乏停車空間、無障礙設施、擁擠及耐震係數不佳的危險老舊建物，不過，都更基地需達百分之百同意權。