〈北部〉「蘭室」整建留原貌 大溪老街展風華

2017-09-14

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪區中山路十一、十三、十五號是早年仕紳呂鷹揚於一八九○年代所建的三開間街屋，取名「蘭室」，經市府指定為歷史建築；現任屋主蘭室文創公司二○一五年向市府申請整建，成為桃園市首件都市更新整建維護補助完工案例，市長鄭文燦昨天前往視察表示，大溪老街有著許多歷史建築，文化局正著手整體規劃兩條老街的後續修復計畫，包括普查、檢測老街建築的立面、騎樓及屋頂現況、修繕騎樓天花板等，要讓老街風華再現。

市府補助 老屋修復示範點

鄭文燦表示，「蘭室」牌樓立面為閩南、巴洛克新古典混搭的藝術風格裝飾，並有老鷹雕塑和「呂」字寓意主人姓氏，更難得的是有大溪僅存的中庭「捲棚」形式亭子；呂鷹揚之子呂鐵州（一八九九至一九四二），是日治時期知名的東洋畫家，有「台展泰斗」、「東洋畫壇麒麟兒」榮銜，國立台灣美術館今年也舉辦呂鐵州畫展，可見其在台灣美術史上的重要地位，其舊居「蘭室」能保存與再利用，別具意義。

鄭文燦說，大溪老街是桃園重要文化資產，升格前的大溪公所曾於一九九八年向中央爭取補助三千五百萬元進行「輔導美化地方傳統建築空間」，也向內政部營建署爭取補助二千萬元進行「中山路及和平路環境美化工程」。但復修至今，建築立面及騎樓天花板已有斑駁毀損，市府推動第二階段修復，引入都市更新整建維護補助、公私部門合作方式修復蘭室，經費分擔比例為政府七十五％、屋主廿五％，也作為推動老屋修復示範點。

明年編700萬 整修傳統建築

鄭文燦說，市府保存文化資產，對於未具文資身分，但建築式樣特別而值得保存的老屋，另推出「老屋再生活化補助計畫」，明年編列七百萬元預算，要「修舊如舊」，展現傳統建築風格，保存桃園市的老房子，讓老屋再生活化為咖啡廳、小型美術館、展覽場所等小型藝文場所。另外，市府也爭取「前瞻基礎建設計畫」一億六千萬元經費，讓桃園市的老屋得以復修及保存。

市府都市發展局長盧維屏表示，蘭室立面修復完成，對於中山老街立面整修具有拋磚引玉的效果，去年老街也有三件申請案件，分別為中山路卅七號、卅九號、四十六號，將於本月底前完工，屆時將有嶄新風貌。