〈北部〉苗栗10大美食票選 水晶餃奪冠

2017-09-13

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府文化觀光局盼推廣、宣傳苗栗縣具代表性的美食，在臉書粉絲專頁「苗栗玩透透」舉辦美食票選活動，經網友投票後，從四十六種美食選出十項代表苗栗縣的美食，結果由水晶餃奪冠，二、三名為薑絲大腸、客家小炒。

第二、三名為薑絲大腸、客家小炒

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫指出，十大美食票選活動主題為「二○一七貓裏喵吃遍苗栗十大美食」，意即苗栗縣能吃得到的特色小吃，參與票選的四十六種美食皆由網友推薦參與，代表網友心目中的喜好。

除了水晶餃外，二到十名分別為薑絲大腸、客家小炒、鹹湯圓、粄條、肉圓、水粄、桂花冰鎮湯圓、麻糬及仙草。

林彥甫強調，苗栗縣雖以客家族群為大宗，但仍有不少閩南及原住民等族群，因此互相融合，構成獨特的美食文化。

文觀局指出，水晶餃依店家不同作法眾多，有的外皮以地瓜粉為主，有些店家選擇太白粉或在來米粉，製作出通透Q彈的外皮後，內餡以絞肉加上鹽、醬油等，吃法有乾吃沾醬或是加湯食用，各具風味。

「二○一七貓裏喵吃遍苗栗十大美食」自八月十七日展開投票，吸引不少苗栗縣民上網投票，選出心中認為最具代表性的美食，文觀局盼透過活動，讓苗栗縣的美食更具知名度。

縣府擬辦水晶餃節 找出巷弄美味

在水晶餃奪冠後，苗栗縣文觀局規劃籌辦「苗栗水晶餃節」，希望找出存在苗栗縣各鄉鎮市大小巷弄中的美味水晶餃。

另外，為了感謝民眾熱情參與票選，苗縣府也準備以吉祥物貓裏喵設計之存錢筒三個、杯墊三個及滑鼠墊三個等禮物，贈送給民眾，得獎名單可上臉書粉絲專頁「苗栗玩透透」查詢。