〈中部〉市長選情民調 林佳龍滿意度近六成五

2017-09-12

〔記者張菁雅／台中報導〕三立電視十一日公布「二○一八台中市長選情評估」民調，現任市長林佳龍滿意度達六十四．五％，並有六十一．六％市民認為在林佳龍領導下，台中有進步。對此，林佳龍在接受媒體訪問時表示，滿意度增加對市府來說是鼓勵，會轉化成進步的動力，持續努力實現對市民的承諾。

根據三立電視民調結果，九十四．二％市民肯定台中是個宜居城市，七十八．三％市民因台中成為第二大城感到光榮，六十一．六％認為台中市在市長林佳龍領導下有進步，六十四．五％滿意林佳龍就任以來的表現。

下屆市長選舉 領先國民黨3熱門人選

林佳龍表示，台中已成為台灣第二大城，各項建設進入高峰期，尤其前瞻基礎建設通過的預算，若能加速落實，相信將讓市民對施政更有感；另外，施政並非一朝一夕就能看到成果，他剛上任時，請市民給他時間，現在改變已經開始，看到市民對市府的肯定，給了他更大的動能加速前進，將持續努力提供市民更優質的生活環境。

民調也顯示，林佳龍領先國民黨可能的市長參選人，包括現任立委盧秀燕、江啟臣及前立委蔡錦隆。林佳龍對此表示，距離選舉還有一年多，真正對手還沒產生，因此這份民調將做為參考，不會以此自滿。

綠營肯定做工的市長 藍營「言之過早」

對於民調結果，民進黨市議員邱素貞表示，林佳龍戮力推動各項重大建設，同時大幅改善治安、重視社會福利，都讓市民有感；民調結果除肯定市府是「做事」的團隊外，林佳龍更是「做工」的市長，相信再給他一些時間，台中崛起優勢，指日可待。

國民黨市議員顏莉敏則說，民調要注意的細節很多，涉及機構效應、問卷設計、抽樣方式、受訪民眾屬性、訪問是否標準化等因素，因此，對外公開的民調雖有其參考價值，但很難說是完全真實的情況，特別是台中市長選舉在野黨的人選尚未明朗，市民很難仔細思考及比較，若要以此來評斷市民的滿意度及支持度，恐怕言之過早。

此外，針對中央執政民調不佳，是否影響市長選舉？林佳龍說，民進黨在中央施政才一年多，興利除弊難免衝撞現況，隨著改革建設逐漸上路，相信中央施政滿意度也會上升，中央與地方若都能讓人民感到滿意，也符合完全執政的責任。