〈北部〉人口數破40萬 中壢慶祝活動起跑

3幸運兒獲頒禮券和紀念賀匾
〔記者李容萍／中壢報導〕「生生不息，桃園舞告讚！」中壢區人口數六月五日突破四十萬，區公所籌辦三個月的慶祝活動昨天起跑，市長鄭文燦、中壢區長林香美以冰雕注酒儀式為慶祝系列活動揭開序幕，並各頒發金牌、一萬二千元禮券及紀念賀匾給三名幸運兒，分別是第四十萬名遷入的田世勝、屆滿四十萬人口後第一個辦出生登記的新生兒粘芷庭與設籍的新住民王春林。
邀兩對雙胞胎 見證完善福利
會中邀請兩對活潑可愛的雙胞胎各捧著廿八萬六千元的大支票共同歡慶中壢區突破四十萬人口，一起見證桃園市完善的福利政策，包括生育津貼雙胞胎每人三萬五千元（兩人七萬元），育兒津貼每人每月領三千元，可領到三歲（兩人共可領廿一萬六千元），讓年輕人敢婚敢生，負擔少一點、幸福多一點，生生不息，展現桃園的生命力；從平鎮區遷籍到中壢的田世勝表示，因家中有學齡前孩子，考量中壢區的教學資源比較完整，因此在開學前將戶籍遷到中壢。
第40萬名田世勝 因孩子就學遷籍
林香美指出，中壢區十年前的人口數為卅五萬八六五六人，一○三年底（升格年）急速成長為卅八萬一四四九人，之後以平均每個月六百多人的速度成長，今年六月五日突破四十萬人口，在直轄市六都的行政區人口數中排名第五，僅次於新北市板橋區（五十五萬一千餘人）、桃園市桃園區（四十三萬八千餘人）、新北市新莊區（四十一萬五千餘人）及新北市中和區（四十一萬三千餘人）；且中壢區的人口數更超越嘉義市、花蓮縣、澎湖縣、基隆市、台東縣及離島金門縣、連江縣等縣市。
系列慶祝活動即日起辦理老照片徵集、攝影比賽、徵文比賽，另與青年事務局合辦「桃園青年社團盛典活動」，十月一日下午三點在中正公園、內壢文化公園將舉辦野餐日活動，當晚在中正公園有經典民歌演唱會，邀市民一起聆聽「那些年我們一起唱的歌」。