〈中部〉綠鬣蜥挖洞 二林溪護岸恐潰堤

2017-09-06

護堤千瘡百孔 芳苑工業區廠商憂心

〔記者陳冠備／二林報導〕彰化縣二林鎮與芳苑鄉交界的二林溪，近年頻傳有「綠色的大蜥蜴」出沒，牠們會爬進民宅花園、農田，或是在大剌剌地在路邊做日光浴，這群大蜥蜴在二林溪護岸土堤挖洞為居，數百公尺護堤千瘡百孔，河堤旁的芳苑工業區及居民擔心，護堤結構恐遭破壞，一遇颱風暴雨有潰堤之虞。

「酷斯拉出現在我家！」二林鎮居民近年常在二林溪、山寮排水旁發現綠鬣蜥的身影，牠們身長可達二公尺，猶如小恐龍的外型讓不少民眾不敢靠近，雖然牠們不會主動攻擊人，但沿著二林溪、山寮排水的堤鑽洞產卵，數量有越來越多跡象，立法委員洪宗熠昨召集第四河川局長白烈燑、農委會、縣府農業處等官員到場會勘。

有民眾特地抓來兩隻身長一公尺長的綠鬣蜥展示，他說，二林溪護岸坑洞多達上百個，午間常見牠們在樹上、路邊出沒曬日光浴，侵犯農家生活，希望政府幫忙解決；芳苑工業區廠商協進會理事長林文聰說，堤防結構若遭破壞造成潰堤，鄰近工業區一一○家廠商、四八○○名員工生命與五五○億元產值都會受到波及。

洪宗熠指出，近日接獲不少民眾陳情，指在二林溪與山寮排水匯流處有綠鬣蜥出沒，尤其二林溪兩側土堤，數不盡的綠鬣蜥挖鑿的坑洞，甚至有外籍移工常抓到綠鬣蜥來「烤肉」，顯示綠鬣蜥繁殖已達可觀數量，威脅堤防安全與當地生態。

官員估近百隻 四河局爭取整治護堤

農委會林務局保育組長夏榮生說，綠鬣蜥主要分佈在中南美洲，非保育類，體長可達二公尺，壽命約十五至二十年，繁殖力強每次可產二十五至四十五顆卵，以植物為主食，十年前有國人引進飼養，但近年棄養案例增多衝擊生態，一○二年起，已針對外來種寵物制定法令把關，但最根本的辦法還是飼主不要棄養。

四河川局局長白烈燑表示，必須先了解綠鬣蜥在二林溪的數量，以設計防止綠鬣蜥影響河堤安全的計畫，將和縣政府共同規劃，並爭取前瞻二千多萬元經費整治二林溪六百公尺河堤護岸。

彰縣府農業處副處長郭至善表示，初估綠鬣蜥數量恐達百隻，目前仍在研議是否採發包專業捕捉，或獎勵當地民眾捕捉，兩個月後會提出執行方式。二林消防隊表示，去年捕獲三隻，今年尚未接到民眾通報。