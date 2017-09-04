〈北部〉8人受困溪床 1人被沖走受傷

2017-09-04

〔記者張議晨／宜蘭報導〕林務局羅東林管處特遣隊一行八人，昨上午傳出受困宜蘭縣大同鄉石門溪床，其中一名隊員被水流沖走，導致頭部及四肢受傷，無法行動，宜蘭縣消防局獲報後前往救援，原計畫派遣空勤直升機，但山區天候不佳，被迫折返，陸路又因溪水湍急，小型怪手無法橫渡，預計今早調派大型機具入山搶救。

羅東林管處深山特遣隊等八名隊員，八月卅一日入山清查貴重林木，原預計今（九月四日）上午返抵宜蘭。由於二日起宜蘭地區下起大雨，山區雨勢驚人，導致石門溪水暴漲。昨上午特遣隊員計畫橫渡石門溪時，其中一名江姓隊員不慎滑落被溪水沖走四百公尺，造成頭部、四肢重創，雖意識清楚，但無法行動，被迫在原地待援。

宜蘭縣消防局昨由大同、三星、特種分隊，與林管處組成搜救隊前往救援，因溪水湍急，消防局申請空勤總隊支援，無奈山區天候不佳，直升機抵達後，被迫折返，而陸路又因溪水湍急，小型怪手橫渡受阻，搜救隊員挺進到距離特遣隊四公里處，搜救行動被迫暫緩。

羅東林管處秘書周真坪說，因小型怪手橫渡溪水時受阻，搜救行動被迫暫緩，特遣隊員先在原地紮營候援，待今日中型怪手抵達後，就會投入搶救。

羅東林管處所轄林班地超過廿萬公頃，每年定時派遣隊員入山巡查，因林道曲折，加上山區氣候多變，每次入山，特遣隊員都須背負相當風險。受傷江姓隊員在林管處冬山工作站服務超過廿年，這次任務是與七名隊員入山巡查紅檜、扁柏等珍貴林木。