〈中部〉合歡山自行車賽連接來 警︰操到翻

2017-09-04

盼道路主管機關能控管

〔記者佟振國／南投報導〕時序入秋，進入高山休閒活動旺季，九月初至十月中旬合歡山即有四場大型自行車活動登場，規模由六百人至三千人不等，多半在週休假日舉行，有網友質疑活動太頻繁，影響高山交通及產業運輸，更有員警私下抱怨會「操到翻」，盼道路主管機關能有效控管。

進入秋天，平地還是常飆高溫，高海拔山區涼爽舒適，吸引遊客往山區活動，合歡山是許多人首選，暑假結束，人潮還是不退，更有大型活動接力登場。

仁愛分局統計，本月起至十月中旬就有四場自行車活動登場，包括九日「第九屆武嶺盃自行車賽」、十六、十七日「雙進武嶺」、十月一日「永不放棄、挑戰巔峰武嶺自行車活動」、十月二十日二○一七台灣自行車節「台灣自行車登山王挑戰賽」，起點分別設在在埔里、花蓮，終點都在合歡山武嶺，須使用台十四線、台十四甲線、台八線省道，參與人數從六百人至三千人不等。

至於九月十日有規模二千人的「拜訪日月潭」自行車活動，由中興新村到日月潭，九月十七日首度登台的「環法單站業餘挑戰賽」，也會經過台廿一線埔里、國姓路段，因此整個九月假日大埔里地區的主要公路自行車活動可說是熱鬧滾滾。

熱心網友則在臉書「合歡山玩雪團」貼文，提醒假日要上合歡山的同好避開活動時間，以免塞車敗興而歸，有人質疑大型活動太頻繁，勢必造成清境農場至合歡山之間交通大打結，也有員警私下抱怨，每場活動都要交通管制疏導措施，大約都要動用二、三十名警力，真的會被「操到翻」，希望道路主管機關有效控管活動場數。

公路總局稱非照單全收

公路總局埔里工務段表示，省道舉辦活動須事前申請，包括國際性、全國性賽事也應比照辦理，相關計畫、疏導措施送上級審核，主辦單位必須支援必要的工作人員、志工等，也會考量當時的省道路況，是否有災害等問題影響安全，並非照單全收，若未申請即舉辦活動，可依公路法開罰。