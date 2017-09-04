〈中部〉雲林雞場禽流感再起 防疫所：已移動管制

2017-09-04

〔記者黃淑莉、林國賢／雲林報導〕新北市家禽屠宰場檢出H5高病原禽流感，雞隻來源分別是雲林、桃園兩處雞場，雲林縣動植物防疫所表示，已針對該雞場移動管制，並採檢體送驗；另昨麥寮產業道路遭人丟棄近廿袋死雞引起恐慌，雖是業者提前將雞屍置於路旁等化製車清運，但環保局表示已違事業廢棄物清理法，可處六千至三百萬罰鍰。

檢體送驗 剩下雞隻無症狀

防疫所指出，上週五接獲新北市通報即派員前往養雞場疫情調查，雞場飼養紅羽土雞，原有一萬多隻，上月陸續出貨八千多隻，未被檢出感染，均已屠宰販售，目前場內剩下二千多隻，雞的外觀並沒有明顯症狀、活動力也正常，將待檢驗確定再辦理後續處置。

防疫所表示，秋冬是禽流感好發季節，業者要確實做好強化禽舍防鳥設施，落實人員、各式車輛、箱籠及器械清潔消毒工作，若發現雞隻有異常死亡要主動通報防疫相關單位。

棄置死雞 環局：依法告發

麥寮鄉雷厝往崙背豐榮方向產業道路旁遭人棄置近廿袋死雞，民眾在臉書「我是麥寮人」社團上PO文，擔心業者此舉不僅污染環境，若雞隻是因病死亡，恐成為防疫漏洞。

台西分局橋頭派出所得知，到現場查看時死雞都已清運乾淨，進一步調查發現，附近雞場的死雞都會先裝進飼料袋放置在附近，化製車再前去清運。

雲林縣環保局副局長張喬維表示，死雞、死豬都是事業廢棄物，業者需與合法化製業者合作清運處理，由化製車前往場內清運，畜牧業者任意將禽畜體棄置牧場之外，可依事業廢棄物清理法開罰。環保局稽查人員會不定期稽查，也歡迎民眾具體檢舉，若有違規都會依法告發。