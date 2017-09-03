〈南部〉麻豆文旦大豐收 封街特賣搶好康

2017-09-03

〔記者楊金城／麻豆報導〕麻豆文旦節昨天開幕，封街舉辦文旦大街讓遊客直接和柚農當面選購麻豆文旦，現在離中秋節還有一個月，文旦愈放愈好吃，現在趕快下訂、慢慢吃最合時機，今天文旦節還有一天活動。

賴清德義賣 3箱5台斤裝募得18萬

市長賴清德前來推銷麻豆文旦，當起義賣麻豆文旦的拍賣員，三箱五台斤裝的老欉麻豆文旦，分別賣出二萬、六萬、十萬的高價，前高雄市議員黃芳仁出價十萬元最高，義賣募得十八萬元將作為麻豆區公所的急難救助基金。

賴清德也扮起囝仔王，帶領小朋友玩猜拳遊戲，贏的獲得文旦公仔布偶，一位女童連贏十次獲得獎品，賴清德帶動現場氣氛，說比世大運還精彩。

麻豆文旦種植面積近千公頃，產量有二．八萬公噸，賴清德說，今年麻豆文旦有三大特色，第一感謝天公伯，麻豆文旦今年豐收，第二活動最精彩，第三品質最好，希望打拚銷售一空，幫柚農賺最大利潤。他還交代出席文旦節的立委陳亭妃、葉宜津在立法院、南市地方各辦一場麻豆文旦促銷會。

麻豆文旦節並由賴清德、農業局長許漢卿、麻豆區長林振祿等人為文旦造型意象揭幕，還有文旦果雕、文旦創意料理展示，柚子雞湯一千碗免費品嘗，民眾大排長龍。

最貴一斤200元 也有銅板價一顆10元

文旦大街有四十二位柚農端出最好吃的麻豆文旦現場展售，任君挑選，多數售價在一台斤六十到八十元間，最貴的賣到一台斤二百元，現場另有促銷銅板價一顆十元，每人限購二顆，去年「台南文旦王」林建良、去年獲頭等獎、優等獎的郭家銘、郭秋寶和郭彥宏三兄弟攤位洽詢度人氣很好，甜樹果園的「心形」造型文旦吸睛，吸引民眾上門。