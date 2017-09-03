〈南部〉麻豆文旦大豐收 封街特賣搶好康

2017-09-03

〔記者楊金城／麻豆報導〕麻豆文旦節昨天開幕，封街舉辦文旦大街讓遊客直接和柚農當面選購麻豆文旦，現在離中秋節還有一個月，文旦愈放愈好吃，現在趕快下訂、慢慢吃最合時機，今天文旦節還有一天活動。

賴清德義賣 3箱5台斤裝募得18萬

市長賴清德前來推銷麻豆文旦，當起義賣麻豆文旦的拍賣員，三箱五台斤裝的老欉麻豆文旦，分別賣出二萬、六萬、十萬的高價，前高雄市議員黃芳仁出價十萬元最高，義賣募得十八萬元將作為麻豆區公所的急難救助基金。

賴清德也扮起囝仔王，帶領小朋友玩猜拳遊戲，贏的獲得文旦公仔布偶，一位女童連贏十次獲得獎品，賴清德帶動現場氣氛，說比世大運還精彩。

麻豆文旦種植面積近千公頃，產量有二．八萬公噸，賴清德說，今年麻豆文旦有三大特色，第一感謝天公伯，麻豆文旦今年豐收，第二活動最精彩，第三品質最好，希望打拚銷售一空，幫柚農賺最大利潤。他還交代出席文旦節的立委陳亭妃、葉宜津在立法院、南市地方各辦一場麻豆文旦促銷會。

麻豆文旦節並由賴清德、農業局長許漢卿、麻豆區長林振祿等人為文旦造型意象揭幕，還有文旦果雕、文旦創意料理展示，柚子雞湯一千碗免費品嘗，民眾大排長龍。

最貴一斤200元 也有銅板價一顆10元

文旦大街有四十二位柚農端出最好吃的麻豆文旦現場展售，任君挑選，多數售價在一台斤六十到八十元間，最貴的賣到一台斤二百元，現場另有促銷銅板價一顆十元，每人限購二顆，去年「台南文旦王」林建良、去年獲頭等獎、優等獎的郭家銘、郭秋寶和郭彥宏三兄弟攤位洽詢度人氣很好，甜樹果園的「心形」造型文旦吸睛，吸引民眾上門。

  • 市長賴清德（左三）當起拍賣員義賣3箱麻豆老欉文旦，募得18萬元。（記者楊金城攝）

    市長賴清德（左三）當起拍賣員義賣3箱麻豆老欉文旦，募得18萬元。（記者楊金城攝）

  • 去年南市文旦大賽頭等獎郭彥宏的文旦在麻豆文旦大街很受買家注目。（記者楊金城攝）

    去年南市文旦大賽頭等獎郭彥宏的文旦在麻豆文旦大街很受買家注目。（記者楊金城攝）