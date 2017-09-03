〈北部〉家扶助學兼醫心 唇顎裂生勇助人

2017-09-03

〔記者周敏鴻／中壢報導〕桃園家扶中心昨天頒給二○八位大專院校學生、每人兩萬元的家扶獎學金，鼓勵學生們能在學業上更加努力，其中一位獲獎的學生林宜隆，小時候因唇顎裂、說話不清楚，連開口說話都不太願意，他表示，桃園家扶中心一路相挺，讓他有勇氣接觸人群，並擔任學校的慧心志工團團長，盡一己之力服務其他身心障礙同學。

林宜隆走出封閉 服務障生

目前就讀國立暨南國際大學公共行政與政策學系的林宜隆，是由印尼籍的母親拉拔長大，由於母親罹患糖尿病，家中生計由姊姊獨力支撐，他最大的希望是趕快畢業、考取公職，早日幫姊姊分擔家計重擔，也讓家人可以過更好的生活。

林宜隆說，小時候因顎唇裂、發音不清楚，經常被同齡小朋友欺負，雖然手術治療多次，說話仍不清楚，讓他封閉自己，高中時甚至選擇參加手語社，只因為不想開口說話，上大學後接觸到桃園家扶中心才有了改變。

林宜隆說，參加桃園家扶中心的輔導就業、存款等方案，慢慢建立主動發言的自信，甚至參加學校的慧心志工團並擔任團長，服務其他有障礙的同學解決生活大小問題。

余妍蓁接納缺陷 努力逐夢

另外，就讀玄奘大學餐飲管理學系四年級的余妍蓁，因小時候發生車禍造成長短腳，她學著調適心理狀態，接納自己的「不一樣」，目前努力朝甜點師傅的夢想前進。

妥瑞氏症范皓軒 學習不輟

龍華科技大學資訊網路工程學系二年級的范皓軒有妥瑞氏症，媽媽獨力拉拔他與哥哥長大，他說，感謝桃園家扶中心多年來頒發獎學金，讓他可以分擔家計，才能持續學習有興趣的電腦軟體、程式設計等課程。