〈中部〉高職拚到雲科碩士班 家扶兒逆轉人生

2017-09-03

高二打工聽到一句話 馬朝勛拚了

〔記者劉曉欣／彰化報導〕原本念書就是普普通通，馬朝勛從小就心疼媽媽一個人帶大三個小孩，早就決定高職畢業就要去工作來分擔家計，沒想到，在高二暑假因為到連鎖速食店打工，聽到其它員工都很後悔沒好好念書，無法找到更好的工作時，讓他發誓一定要考上國立大學，從此他就發憤圖強，拚了！

馬朝勛說，因為媽媽靠打零工來養孩子，所以他從小到大都沒有補習，當他決定要力拚大學時，知道只有考取國立大學，才有能力負擔學費，因此，他在永靖高工三年級時，每天都留在學校圖書館念到晚上九點，終於錄取雲科大。

當馬朝勛進入雲科大，才發現數學、物理學科的基礎不夠扎實，實作經驗也不足，因此，除了打工外，所有時間都拿來念書，大學4年完成「光學信號分離」、「人臉辨識自走車」、「Windows的小型射擊 RPG遊戲」專題。

實習幫公司開發設備 將出國交貨

正當馬朝勛準備大學畢業就要就業時，教授的一句話又讓他人生方向大轉彎，馬朝勛說，教授要他去人力銀行看現在業界需要人才的能力，他一上網才發現，他想做的工作所需要的專業能力，他竟然不會，這次，他決定繼續念雲科大電機工程研究所。

把握每一次的機會，馬朝勛暑假去實習，幫公司開發一套自動化光學檢測設備，也就是運用影像處理來寫軟體，為飲料工廠生產線檢查瓶罐外觀是否有瑕疵，不只完成驗收，這個月也即將在公司支持下到上海去交貨，他希望自己未來能成為自動化設備工程師，存錢買房子，讓媽媽可以不要再辛苦了。

劉士維半工半讀 志當助人的社工

而考取嘉南藥理大學社工系的劉士維，從小跟著父親長大，但父親因為病痛無法工作，劉士維只好轉入二林工商夜間部，白天在芳苑工業區工廠上班賺錢，本來想要快快畢業就工作，最後看到家扶社工可以幫助別人，決定投考社工系，他知道上大學，學費、生活費都要靠自己，但他希望自己能順利畢業，未來能做個「手心向下」的社工人。

彰化家扶中心昨天在彰化市民生國小禮堂舉行獎助學金頒獎典禮，包括馬朝勛、劉士維等七六三名家扶孩子領取，總共頒發獎助學金約八五○萬元，彰化縣長魏明谷也勉勵學生，用教育翻轉未來，人生就掌握在自己的手上。