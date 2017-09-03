〈中部〉中正大學BOT宿舍停建 閒置14年如廢墟

2017-09-03

疑遭校外業者施壓 開發轉趨保守

〔記者曾迺強／民雄報導〕國立中正大學十四年前以BOT案（民間興建、營運後轉移模式，或稱興建、營運、移轉）方式，興建校園大門停車場旁的第三期學生宿舍，歷經起造廠商負責人失聯、校方重新招標二度流標等過程，地下室蓋完後，停擺至今，現地猶如廢墟，當地居民咸認有礙觀瞻，盼校方加速開發。

擔任中正大學「綠色大學推動委員會」委員的民雄鄉三興村長莊柏桐說，此案當時是國內首件大學宿舍BOT案，全國矚目，如今荒煙蔓草、建物鋼筋生鏽，與美輪美奐的校園、社區農村景觀形成強烈對比；他質疑校方因校外學生宿舍業者連署施壓，認為學校蓋宿舍會降低學生外宿比例，打壞租屋市場，才對開發案趨於保守。

將闢青創基地 校方：非放任不管

中正大學副總務長楊哲優說明，此BOT案簽約廠商昱成公司在民國九十四年因資金問題，蓋好地基與地下室後，自行停工，負責人失聯，後續歷經塗銷地上權登記訴訟、返還土地等，學校二年前才取得地上權得以重新規劃，並非「放任不管」。

楊哲優強調，因應少子化趨勢，第三期學生宿舍原規劃興建二千四百床宿舍，經評估後，會挪出一百坪空間做為青年創業基地，另規劃專屬學生的活動空間、十五間教師單身宿舍，正蒐集各方意見研擬構想書，最快兩年後確定設計細節。

據悉，中正大學學生數一萬一千餘人，校內宿舍大學生、碩博士生宿舍合計三千七百三十五床，僅大一生保障住宿，大二及碩博士生採抽籤制；大學部宿舍一學期收費七千一百元，碩、博士班一學期收費六千八百元至九千五百五十元，電費另計。

中正大學學生會長陳品妤說，校外租屋比校內住宿費用貴二至三倍，不少人升大二後未中籤，只得至校外租屋，學校蓋宿舍增床位，能讓學生有更多住宿選擇，並促進校外宿舍業者良性競爭，以優質住宿環境吸引客源。