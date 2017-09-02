〈北部〉迷宮音樂派對 今明竹圍漁港開唱

2017-09-02

〔記者謝武雄／大園報導〕「竹圍漁港迷宮音樂派對」今、明兩天在竹圍漁港廣場熱鬧舉行，活動引進大型迷宮，只要到現場領取體驗券，可於指定時段進入迷宮體驗，夜間還有周興哲、謝和弦等藝人熱力開唱。主辦單位表示，歡迎民眾到竹圍漁港吃海鮮、聽音樂、闖迷宮，抓住夏天的尾巴。

主辦單位說，迷宮尋寶分為個人賽及團體賽，活動期間每天下午一點半及三點，在迷宮服務台會發送個人賽的活動體驗券，民眾在時限內找到隱藏在迷宮內的QR code，完成任務即可換取小禮物；至於團體賽則採事先報名，比賽從下午五點開始，參賽團體須在時限內找到最多金幣，爭取獨家好禮。

今天下午四點三十分登場的「仲夏海風夜」，有藝人周興哲、羅美玲、連燕秋、黎卉淇及翻糖樂團接力演出；明日下午五點的「活力搖滾夜」，邀請歌手謝和弦、民雄、火星樂團、HI FIVE樂團等輪番上陣，此外還有在地社團、街頭藝人表演。

主辦單位指出，活動期間現場展示市價百萬元的「鋁船快艇」，民眾領取號碼牌後可登艇免費參觀，現場另設有親子闖關大型氣墊區、水上鋼鐵人特技表演、學業祈福板遊戲挑戰、嗶市民卡換好禮等，並結合創世基金會「捐發票、做愛心」，只要捐贈七到九月發票一張，便可獲得在地鮮美魚丸湯，每日限量一千碗。

機捷A10、A11站 有免費接駁車

主辦單位說，活動期間從中午十二點至晚上九點提供免費接駁車，每三十分鐘一班，行駛機場捷運A10山鼻站、A11坑口站至活動會場，搭乘接駁車拍照合影者，還可憑照片到服務台換取小禮物。詳情可上「桃園觀光導覽網」、「愛ㄑ桃粉絲團」查詢。