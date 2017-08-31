〈北部〉老奶奶靠半俸15年存百萬 捐復康巴士

2017-08-31

〔記者陳昀／桃園報導〕家住大溪區的七十歲老婦人崔張鳳美，因丈夫生前需長期且密集往返醫院洗腎，深感復康巴士重要性，在丈夫辭世後，她僅靠每個月一萬多元的榮民遺眷半俸維生，但她省吃儉用，將十五年存下的一百萬元積蓄，購置一輛復康巴士捐給桃園市政府；市長鄭文燦昨天受贈時大讚崔奶奶的義行可風。

崔張鳳美表示，她的丈夫十年前因病辭世，因丈夫生前每個星期得到醫院洗腎三次，她陪著來回奔波多是搭乘計程車，很不方便又花錢，後來她在路上看到復康巴士，才發現有這樣的服務，但也得知復康巴士數量一直不足，便決心存錢捐車，幫助有需要的身障者。

榮民遺眷半俸 每月僅一萬多元

丈夫過世後，崔張鳳美就靠榮眷半俸每個月一萬多元過活，十五年來省吃儉用積存了一百多萬元，期間歷經先生過世，自己六年前也動過心臟瓣膜手術，更起心動念做公益幫助他人，昨天捐出復康巴士時，更許願十年後的八十歲生日時，要再捐十萬元做公益。

女兒崔舒涵說，媽媽擔任大溪區光明里環保志工二十多年不曾間斷，協助清潔環境、資源回收，除了里鄰長的聯誼旅遊，幾乎全年無休當志工，沒有別的休閒娛樂，「比上班還認真」，食衣住行也很節儉，總是自己簡單煮著吃，女兒們沒想到她省吃儉用竟是為了捐復康巴士。她說：「只要媽媽開心就好，我們也與有榮焉！」

大溪區光明里里長黃永龍表示，崔張鳳美一直擔任鄰長，也一向樂於幫助左鄰右舍，他二年前聽崔張鳳美說想捐錢做公益，但看到她生活清苦覺得很擔憂，一度苦勸她多為自己的生活著想，先別捐款，但崔張鳳美堅持要捐車，透過立委趙正宇協助、撮合這樁美事。

鄭文燦表示，復康巴士多以企業名義捐贈，崔張鳳美用個人的力量捐車，殊為難得。他說，桃園市約有八萬名身障者，其中有二萬七千人為中重度，約一萬人登記使用復康巴士；全市目前有一六二輛復康巴士，離總需求數的一百九十輛仍有差距，鼓勵各界熱心捐贈，把愛化為實際力量。