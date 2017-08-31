〈中部〉全台首創水岸品牌 綠川有註冊商標

2017-08-31

品牌LOGO保留小京都氛圍

〔記者歐素美／台中報導〕市府推動「新盛綠川水岸廊道計畫」，首創台灣第一個擁有「註冊商標」的水岸品牌，品牌LOGO保留了昔日小京都的獨特氛圍，未來將跨領域結合周邊產業，帶動地方文創及旅遊發展，冀望與居民、遊客共創綠川回憶，首波將先運用於綠川周邊下水道人孔蓋設計，嶄新的景觀水岸，預計明年春天就會與大家見面。

水利局表示，綠川水岸品牌LOGO是以中區舊城的文化背景，重新轉譯日治時代懷舊景象，視覺概念保留了昔日小京都的獨特氛圍，以綠川白鷺鷥遠望兩岸土堤、漫步樹下的場景，設計出具有懷古風貌的視覺識別 ，傳承生活理念及歷史脈絡，呈現地域性文創特色，展現大台中城市新魅力。

市長林佳龍表示，綠川作為台灣第一條註冊商標的河川水岸，將成為現代水岸品牌的開創先鋒，後續將舉辦說明會輔導周邊商家利用綠川品牌，並結合綠川周邊深度導覽活動，推廣屬於中區的美食、歷史與文化，活絡在地產業發展。

運用在人孔蓋 水岸景觀添色

水利局長周廷彰表示，綠川除了回復往日豐富景觀外，透過綠川水岸品牌加值 ，應用於下水道人孔蓋，使公共建設更緊密連結在地民眾的生活及產業，營造城市新亮點，讓大家耳目一新，明年春天，大家就可以一起攜手漫步綠川，感受新創的人文薈萃之地。