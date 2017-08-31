〈中部〉無法超收 彰縣四國小總量管制

2017-08-31

新生總數比去年少47人

〔記者張聰秋、陳冠備／彰化報導〕開學了，彰化縣今年小一新生入學總數共九四○一人，比去年再少四七人，不過，今年全縣有十三所學校增班一班，有四校因地理位置在新興社區，外來與年輕人口多，學校由於當初蓋校的校舍規模限制，需進行總量管制，無法超收，新學期新希望，迎新活動一籮筐。

彰化縣政府教育處副處長張雀芬表示，今年全縣小一班級數共四三一班，新生人數最多學校的彰化市南郭國小四○八人，新生人數最少位處縣內西南角鄉鎮，包括埤頭鄉大湖國小、溪州鄉成功國小、大城鄉頂庄國小、竹塘鄉土庫國小，新生人數各三人。

全縣有13校各增加一班

張雀芬指出，全縣今年小一新生跟小二舊生相比，有十三校各增班一班，減班也有十二校，減班是全國趨勢，增班與學校地理位置、辦學特色關聯性也不小。

今年全縣國小實施總量管制的學校共有四校，分別是彰化市南郭國小、大成國小，和美鎮和仁國小、溪湖鎮湖北國小，南郭國小新生十四班、大成國小六班、湖北國小五班、和仁國小五班。

張雀芬說，前述四校實施總量管制，南郭是因學區裡有彰化基督教醫院和秀傳醫院，年輕人口增加，又有跨區就學，學生人數太多，需總量管制分散到鄰近學校，而大成、湖北與和仁國小是新學校，當初蓋校就有考量到校舍規模，教室不多需總量管制。

中山國小領角鴞受歡迎

增班的彰化市中山國小，今年校齡一二○年，二八○位小一新生成為二甲子的中山小朋友，無獨有偶，跟著這群可愛小朋友一起加入中山大家庭，就是被學校冠上「校慶1號」的吉祥人偶「領角鴞」，校長王春堎說，開學首日，小朋友跟著「校慶1號」走進新環境，充滿學習能量和勤奮向學的上進心。校方為了教育小朋友尊敬長輩和感恩，特別安排小朋友為父母穿襪子，動作略顯生澀。

朝興國小職業扮演超萌

社頭鄉朝興國小則將十一位小小新鮮人打扮成外科醫生、高鐵車長及法官跟律師等，模樣超萌，校長張通信表示，期許學子們未來都能成為對社會有貢獻的人物；溪湖鎮湖南國小則安排五十二新生一起搭糖廠小火車，走讀溪湖社區，不少學童們第一次搭火車，驚呼連連。