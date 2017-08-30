〈南部〉國中小「美好午餐」 東南亞美食也可上桌

2017-08-30

鼓勵讓營養午餐變活潑

〔記者王榮祥／高雄報導〕今天（八月卅日）開學！高市教育局長范巽綠表示，新學期會鼓勵更多國中小學校參與「美好午餐」，讓營養午餐更有質感，甚至可考慮在菜色中加入東南亞美食，讓新住民熟悉的好料能與師生分享。

近期食安問題再度引發國人議論，適逢暑假結束、今天開學，高雄市長陳菊昨特別召集跨局處食品安全專案小組會商，要求妥善管理校園營養午餐，為孩童飲食安全把關。

菜色更多元 環境更輕鬆

范巽綠事後指出，除落實食安管控機制，教育局新學期將大力推動「美好午餐」，鼓勵各校在用餐環境、措施等層面發揮創意，在單純午餐裡增加美食、品味、餐具擺設、人際互動等諸多元素，讓午餐內容更豐富。

此外，范巽綠也期盼校方與營養師能評估，在餐點中加入新住民熟悉的菜色，讓師生也能品嘗異國美味。

教育局說明，高市去年十一月至今年六月間首度推動美好午餐措施，朝團體生活培養、美感教育融合、飲食教育融入、餐桌禮儀建立，第一波有橋頭國小、鹽埕國中等九所學校參與，成效相當顯著。

好有趣 師生大樹下用餐

教育局表示，除管控食材、確保營養外，美好午餐更希望在午餐本質有更多創意，有學校安排師生在大樹下用餐、有的在餐桌禮儀動腦筋，一點點改變都讓午餐變得更有趣。

高市食安小組涵蓋衛生、經發、環保、勞工、農業、海洋、教育、財政、秘書、研考、新聞十一個局處，透過橫向聯繫與合作機制，為包括營養午餐在內的全市食品安全相關作為，提出有效管理政策。

教育局統計，一○五學年度跨局處到校稽查及抽驗各項營養午餐食材，合格率達九十八．五％。