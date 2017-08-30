〈南部〉馬頭山掩埋場開發案 數百人集結反對

2017-08-30

環評大會最後決定擇期再審

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市馬頭山掩埋場開發案昨進入環評大會，兩派人馬近千人集結市府環保局表達意見，全國五十個環保團體舉牌反對、要求退回環評，在地里長組成監督委員會，舉旗支持投資地方；富駿公司強調依法進行開發，並信任環評審查結果。

反對者︰恐污染地下水資源

市府環保局表示，開發地不是飲用水保護區，也非自來水水質水量保護區，由於關心人數眾多，光發言就有三十二人，耗費兩個多小時，已超過下午六時，副市長許銘春決定全案擇期再審，讓支持與反對雙方充分表達意見。

支持者︰贊成投資開墾荒地

全國五十個環保團體與在地農民數百人，昨帶著高市二十七名藍綠議員及旗山、內門在地居民兩萬多人的連署書，高舉「退回環評」招牌，表示業者環評草率不應通過，反對設置馬頭山事業廢棄物掩埋場。

台灣水資源保育聯盟學術召集人陳椒華指出，馬頭山地區存在地下水，環團與在地居民委外調查，發現有地下水資源，沿著斷層流到里港、美濃，與業者環評結果沒有地下水不同；尤其高雄水資源匱乏，為保護民眾飲用水，不應開發掩埋場。

反馬頭山事業廢棄物掩埋場自救會會長高淑慧質疑業者未提供正確及足夠的資訊，地球公民基金會專員黃瑋隆擔心事業廢棄物中重金屬溶出，流到下游灌溉作物及民眾飲用水，要求市府退回環評不同意。

由內門瑞山里長謝振城等二十多名里長組成馬頭山掩埋場監督委員會，昨號召近百人到場聲援富駿公司，現場高舉「共創雙贏」綠旗表達支持，喊出「贊成開墾荒地，支持投資地方」，反批環團不住在當地，不了解在地需求。

業者︰尊重環評及審查結果

富駿公司強調該案依法進行開發，完全尊重環境評估程序及審查結果，環團以違法營運及非法棄置的惡性結果，強加於合法營運的廠商身上，對於一直解決台灣廢棄物最終處置的合法廠商著實不公平，將導致台灣廢棄物問題更加嚴重。