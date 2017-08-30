〈北部〉部落廚房開張 長者開心用餐

2017-08-30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣玉里鎮觀音里督旮薾部落的基督長老教會，上月底成立「部落廚房」，在地廚師郭蘭美每週三天的中午到教會煮午飯，固定有廿多位阿公阿嬤來用餐。郭蘭美說，「就像煮給自己親人吃一樣」，她希望煮最好吃、健康的菜餚，讓部落阿公阿嬤吃得開心。

督旮薾基督長老教會牧師林山院說，部落青壯年人口外流，單親、獨居老人、隔代教養的情況普遍，為此成立老人日托站、並由義工煮飯供餐，但碰到農忙義工就沒空煮，有了部落廚房，幫助真的很大！

部落廚房由一粒麥子基金會透過超商募款，四月設計興建，七月下旬完工「試餐」，負責煮飯的廚師郭蘭美擁有丙級證照，老家也在觀音里，她每週二、四、五的中午準備四菜一湯，菜單由營養師設計，實施一個多月來，每個中午都有約廿到卅位老人家一起吃飯；其中一道「時令蔬菜」，材料跟部落的農民買，也促進在地經濟。

部落廚房昨天在教會舉辦感恩禮拜及揭幕活動，菜單有糯米飯、苦瓜鹹豬肉拼盤、刺蔥魚、燜南瓜、樹豆排骨湯，部落特產金多兒筍也是菜色之一。

獨居的七十七歲林進財阿公邊吃邊稱讚「每一道都好吃」，另一位吳花妹阿嬤也說，她常簡單煮麵就是一餐，大概不營養、身體沒有很好，一個人吃常只吃半碗飯，很多人一起吃特別快樂，現在可以吃一碗飯。

基金會董事長呂信雄說，基金會在玉里一九三縣道共有四十一名老人送餐個案，但路程較遠菜會涼掉，因此嘗試在部落設廚房，提供熱騰騰新鮮飯菜，若老人家可以出門來教會吃飯，也能促進人際互動，費用經濟困難者一餐十元、一般戶卅元，其餘送餐的便當也會統一由部落廚房製作。